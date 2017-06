Cum ne alegem un ceas care sa ne completeze personalitatea?

A cumpara un ceas care sa completeze marea majoritate a tinutelor tale este un lucru des intalnit in randul celor pasionati de stilyng, insa a cauta modele care sa respecte ideea de protectie asupra pielii se intampla mai rar, cu toate ca pe piata exista brand-uri care pun mare pret pe acesta caracteristica.Unul dintre acestea este destul de cunoscut si popular, mai ales in randul celor care prefera sa poarte ceva delicat dar totodata impactant vizual. Vorbim despre modele de ceasuri Daniel Wellington a caror istorie a inceput in urma cu 5 ani, cand initiatorul acestor accesorii marcate de simplitate, a fost inspirat de calatoria sa in Insulele Britanice cand si-a intalnit “maestrul stilului” care a dat numele ceasurilor de astazi.Cererea a fost imensa inca de la lansare, bucurandu-se in prezent de numerosi clienti care achizitioneaza accesorii din colectiile vechi cat si noi.O alta companie ce nu face rabat la calitate si ofera cu fiecare lansare de produse ceva inovator si superlativ este Diesel, fabricanta de ceasuri Diesel si nu numai, care pune pe primul loc satisfactia celor care aleg sa le cumpere produsele ce se intind pe o imensa gama care cuprinde: genti, curele, portofele, bijuterii, articole vestimentare si, bineinteles, ceasuri.Iar daca tot vorbim de inovatie si performanta tehnologica, putem mentiona si modele de ceasuri Wesse , traditionale, cu design simpatic si versatil, prea putin cunoscute publicului larg. Colectiile acestui brand curpind un camp vast de stiluri pornind de la cel elegant si cochet la cel casual, sport si practic.Fabricantii au incercat sa multumeasca pe toata lumea, folosind materiale durabile si de efect, accesorind pe ici pe colo cu cateva elemente extravagante.