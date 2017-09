De cate ori pe an isi cumpara femeile o geanta noua

Geanta este un accesoriu indispensabil oricarei femei. Indiferent de varsta, de statut social, geanta este un must pentru orice tinuta. Si nu o geanta oarecare. Studiile arata ca femeile care poarta genti de calitate, bine intretinute, sunt mai bine vazute si, totodata, au mai multa incredere in ele.59% din femei isi cumpara o geanta de cel putin doua ori pe an, arata un sondaj recent, facut de Lyria - povestea ta pictata, un brand autohton de genti create si pictate manual, cu ocazia a implinirii a trei ani de existenta pe piata din Romania.21% din femei isi cumpara o geanta de mai mult de doua ori pe an, iar doar 19% spun ca fac o asemenea achizitie anual. Astfel, geanta devine un accesoriu important, o investitie in imaginea, stilul fiecarei femei, care ii reflecta personalitatea. Dupa acest principiu s-a ghidat Armina Popeanu cand a creat Lyria – povestea ta pictata.Potrivit designerului, geanta unei femei are, pe langa componenta practica, o caracteristica la fel de importanta: sa spuna o poveste despre cea care o poarta. Astfel, geanta poate spune despre tine ca esti romantica, ca esti puternica si pragmatica, esti o persoana creativa sau o persoana careia ii place sa calatoreasca.„Cele mai multe cliente, as spune peste jumatate, revin la noi in decurs de un an pentru a mai crea o poveste. Fiecare noua colectie este speciala, avand piese care reflecta personalitati diferite, astfel incat acestea se regasesc in cel putin una dintre gentile nou create. Fie prin forma, fie prin tematica picturii, Lyria ramane astfel aproape de cele care au intrat in povestea noastra”, a explicat Armina Popeanu. In acest spirit, Lyria a creat o geanta speciala, in editie limitata, care duce mai departe povestea: Lettice Emotion, o geanta pentru femeia pragmatica, dar si sofisticata, o geanta potrivita pentru o tinuta office, dar si pentru una casual.Tu ce geanta preferi toamna aceasta?