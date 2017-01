Rezolutii pentru noul an

Luna decembrie a fost luna in care ne-am propus noi scopuri de atins pentru anul care vine, luna in care ne-am facut planuri de viata sanatoasa, de regim alimentar strict, de mers la sala si de renuntat la fosti. Vrem sau nu sa recunoastem, toate facem acest lucru, in speranta ca luna ianuarie aduce cu sine noi inceputuri. Insa cate dintre planurile stabilite inainte de trecerea in Noul An s-au mentinut si pus in practica? Iata cateva sugestii pentru ca rezolutiile voastre sa fie mai usor de indeplinit.In primul rand, asigura-te ca planurile tale sunt realiste. Putina reverie nu strica nimanui, insa daca visurile tale depasesc sfera rationala si obiectiva, e cazul sa le adaptezi realitatii, pentru a nu avea de suferit in urma unor esecuri iminente. Astfel, incepe prin fixarea unor scopuri mici, usor de indeplinit si care depind exclusiv de tine si motivatia ta. De exemplu, sa slabesti 3 kilograme intr-o luna poate fi un scop rezonabil.In al doilea rand, rasfata-te. Intelege ca tu esti cea mai importanta persoana din viata ta si ca, uneori, meriti sa iti faci mici cadouri, sa iti acorzi putina atentie, inainte de a-I pune pe ceilalti pe primul loc. Poate nu ai primit cadoul mult dorit de Craciun, insa asta nu inseamna ca nu ti-l poti achizitiona singura. Nu te simti vinovata daca tragi cu ochiul la colectiile desi nici daca pleci din magazin cu o bijuterie nu este un capat de lume. Important este ca tu sa fii fericita!Ca idee, incearca sa urmaresti colectiile de, unde vei gasi piese de masurare a timpului deosebite, ce te vor face sa te simti asa cum esti, speciala.Nu in ultimul rand, invata sa faci fata zilelor mai putin bune. Nu trebuie sa abandonezi planurile pe care ti le-ai facut la prima greutate aparuta in calea ta, insa asigura-te ca obiectivul propus este realizabil. Daca aceasta conditie este indeplinita, dupa o zi mai proasta, e cazul sa bei un pahar de vin, singura sau cu o persoana draga tie – fie ca este prietena ta cea mai buna, mama sau partenerul de viata, sa te rasfeti intr-o baie cu spuma si sa dormi un somn odihnitor, pentru ca maine te asteapta o noua zi, mai buna.In cazul in care incepi de la capitolul rasfat, cumparaturile te vor face fericita cu siguranta. Poate esti in cautarea unui cadou – unsau poate vrei sa iti achizitionezi rochita pe care ai pus ochii de mult, important este sa te intorci acasa bine dispusa dupa o cura de shopping terapeutic. Anul abia a inceput, iar tu trebuie sa il intampini plina de energie si entuziasm.