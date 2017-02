Tu cum intampini primavara?!

Primavara se apropie, inca putin si iarna aceasta friguroasa si intunecata isi ia la revedere si ii cedeaza locul primaverii colorate.Si cu trecerea de la un sezon la altul vin si alte lucruri de care trebuie sa ne ocupam, cum ar fi sa scapam de hainele groase de care pur si simplu ne-am saturat, si sa facem loc pentru hainele de primavara, hainele viu colorate de care ne era atat de dor si sa ne bucuram de diversitatea tinutelor pe care le putem forma.Cred ca sunteti de acord cu mine ca anotimul primavara, atunci cand vorbim de garderoba este cel mai darnic, pentru ca ne permitem sa purtam atat de multe genuri de haine ca pantaloni, jachete, fustite, rochite, tricouri, bluze etc. si plus ca nici culorile nu sunt limitate, putem purta fie haine de culori inchise, fie colorate, fie de culori dechise asadar, garderoba de primavara nu se prezinta deloc rau.Si totodata cu sezonul nou vin si colectiile noi de haine si accesorii, si astfel inoirea garderobei vine de la sine. Ne este practic imposibil sa nu cumparam nimic la inceputul unui nou anotimp, in primul rand pentru ca inca din copilarie , atunci cand incepea un nou anotimp parintii ne cumparau haine pentru scoala, si astfel ideea de inoire a garderobei o data cu un nou anotimp o avem inca din copilarie, si plus ca e atat de greu sa te infranezi de la cumparaturi atunci cand magazinele sunt pline de haine, si accesorii nou-noute ce asteapta sa fie cumparate, sa nu mai spun de saturatia pe care o avem pentru hainele vechi, oricat ne-ar fi placut o haina, simtim nevoia sa ne achizitionam o alta preferata.Cand vorbim de accesorii, vorbim de bijuterii, ceasuri , esarfe etc, iar accesorizarea este mult mai importanta decat hainele in sine, pentru ca o tinuta poate iesi din tipar si chiar reinoita printr-o accesorizare corecta si de efect. Ceasurile nu fac parte din aceea categorie a accesorilor pe care le schimbam efectiv, adica pe cele vechi le punem intr-un sac si scapam de ele inlocuindu-le cu cele noi, ceasurile le achizitionam pentru ca pur simplu ne plac, pentru ca ne dorim pentru fiecare tinuta un ceas pe masura, sau macar un ceas din fiecare categorie, unul auriu, unul argintiu si eventual unul sport cu curea din silicon. Guess romania ofera o varietate de ceasuri, ce prezinta un design fashion, asadar nu ezita sa arunci o privire pe site-ul lor oficial Ceasmania.ro si sa-ti alegi ceasul potrivit pentru primavara aceasta. Modelele care mi-au atras atentia sunt cele cu model floral in interiorul cadranului, le-am gasit potrivite pentru primavara, dat fiind ca este anotimpul in care florile sunt reprezentative, luna martie fiind exemplul cel mai potrivit.Culoriile ceasurilor difera, gasiti atat ceasuri pe nuantele obisnuite ca auriu si argintiu, dar si ceasuri colorate, ce sunt gata sa va ajute sa intampinati primavara in concordanta cu ea. Daca vreti sa achizitionati un ceas barbat , aveti aceleasi varietate, fie ca vorbim de culori fie de modele. Si in sectiunea pentru barbati gasiti ceasuri colorate, menite sa dea o pata de culoare tinutei, si sa o scoata din anonimat.