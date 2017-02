Cat timp vom mai purta cizme?

Oare pentru cat timp mai putem purta cizmele? Adevarul e ca la ce zapada este afara, cizmele sunt absolut necesare in perioada aceasta dar nu trebuie sa renuntam la ele daca ne plac si daca vine primavara.Lasam un pic deoparte cizmele groase, imblanite si captusite cu serios cu materiale impermeabile si ne indreptam atentia catre acele modele de cizme cu toc pe care le putem purta si cand vremea de afara se mai inmoaie. Urmand exemplul numeroaselor vedete de prin tara sau de peste ocean, ne putem alcatui niste tinute de club combinate perfect cu cizme sau putem selecta acele tipuri de cizme care sa se potriveasca si primavara cu un palton subtire si o pereche de jeansi supradimensionati.Chiar daca cizma defineste anotimpul rece, nimic nu ne impiedica sa fim la moda si sa adoptam din cand in cand un look de vedeta, purtand ocazional acest articol de incaltaminte.Ne putem alege diferite modele din colectiile de cizme ieftine disponibile in sectiunea de cizme de dama online a magazinelor de incaltaminte din tara, iar daca ne grabim e posibil sa prindem reduceri benefice pentru bugetul nostru!