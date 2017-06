Costum de baie in doua piese: vedeta sezonului cald. Descopera trendurile unei colectii romanesti extrem de atractive!

Fie ca alegi sa petreci cateva zile de neuitat pe coastele insorite ale litoralului, pentru a profita din plin de beneficiile terapeutice ale apei marii, fie ca participi la o sedinta de spa sau de inot la piscina, un costum de baie in doua piese iti va conferi, cu siguranta, o alura inconfundabila.Se stie ca piesele vestimentare de dama sunt special create pentru a ilustra eleganta si farmecul feminin aflate intr-o evolutie fara precedent.De la modele uni, care au fost preferate creatorilor de moda, in general, dar si ale doamnelor, in mod special, la cele decorate cu baiete si imprimate cu motive florale sau diverse, costumul a capatat, in zilele noastre, o tenta moderna si non-conformista.Acum 100 de ani, cercetarile au relevat faptul ca acest articol vestimentar ce inregistreaza un real succes in zilele noastre, a fost privit cu destula ostilitate de catre autoritati. Abia in anii '20 ai secolului trecut, legislatia pare sa fi conferit o usoara toleranta in materie de port al costumelor. Presiunea creatorilor de moda pare sa fi avut efectul scontat intr-o perioada in care inhibitiile si decenta erau doua dintre elementele de baza ale societatii interbelice. Totusi, costumul de baie era purtat exclusiv cu pantaloni scurti. Primele modele de bikini au fost lansate abia dupa terminarea celui de-al doilea razboi mondial de catre designerii francezi.Transformarile sociale au condus, in mod automat, la evolutia spectaculoasa in materie de costume de baie. Astfel, designerii vestimentari autohtoni si cei europeni si-au concentrat atentia asupra lansarii unor modele din ce in ce mai provocatoare de, topul preferintelor fiind ocupat de costumul de baie in doua piese Zilele toride de vara este un bun prilej de a te afisa pe nisipil fierbinte cu noile articole vestimentare de plaja, din colectiile nou aparute pe piata autohtona.In incercarea de a face fata provocarilor venite din partea marilor creatori de moda europeni si nord-americani, designerii romani impresioneaza nu doar prin materialele de cea mai buna calitate folosite la confectionarea costumelor, ci mai ales prin culorile pastelate si imprimeurile care te vor face, cu siguranta, sa arati sexy.Anul acesta, culorile preferate ale creatorilor vestimentari sunt turquois, verde, albastru marin si evident rosul strident.Decorate cu insertii multicolore sau in culori neutre, piesele vestimentare din cadrul colectiilor Bellezzafasion reprezinta, cu certitudine, un adevarat "festival al modei" pe plajele litoralului romanesc!Daca esti o fire excentrica si iti plac imprimeurile si culorile "tipatoare", cu siguranta ca merita sa ai in garderoba ta un costum de baie in doua piese decorat cu figuri geometrice sau cu imprimeu model "Abstract" Sarmant, cu o croiala simetrica ireprosabila, costumele modeleaza perfect silueta corpului, punand in valoare partile anatomice supuse tuturor privirilor exigente.Daca vrei sa dai o tenta de extravaganta si modernism, este momentul sa optezi pentru ultimele aparitii in materie de articole de plaja din cadrul colectiilor "Diva". Cu imprimeuri pastel, mov, verde deschis, vernil, rosu sau turqoise, costumele de baie 2 piese din cadrul colectiei, disponibile pe pagina magazinului Bellezzafashion , aduc un plus de savoare si rafinament tinutei vestimentare. Slipul este prevazut cu un snur lateral, iar sutienele sunt simple, bandeau sau push-up.