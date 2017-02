Dacia 24, noua casa a designerilor romani si a pasionatelor de moda

Intr-o epoca a vitezei, cand timpul este mai pretios decat oricand, Dacia24 ofera o alternativa placuta, personalizata pentru look-ul fiecarei femei.Magazinul multibrand aflat la Piata Romana gazduieste designeri romani din noua generatie, cu o viziune fresh asupra stilului personal. Conceptul Dacia 24 pleaca de la ideea ca vestimentatia este esentiala atat pentru felul in care ne percep cei din jur, cat si pentru increderea in sine. De aceea, designerii prezenti in showroomul de la Piata Romana sunt din categoria affordable, fara ca acest lucru sainsemne ca fac rabat de la calitate sau creativitate.Astfel, intr-un spatiu intim, retras, in care nu te vei inghesui la cabinele de probasi nicio vanzatoare nu te va zori sa iei o decizie, vei regasi piese vestimentare in editie limitata sau chiar piese unicat semnate de designeri romani si produse exclusiv in Romania. Dacia 24 promoveaza astfel un concept diferit pe piata de fashion autohtona, o alternativa la produsele de serie, si care au ca particularitate faptul ca pot fi usor combinate si alcatui astfel colectii capsula, esentiale in garderoba oricarei femei. In plus, Dacia 24 ofera posibilitatea de a experimenta diverse stiluri (clasic sic – Maison Ilia, Muna, Whiskers&Tales – design avangardistsiinspiratietraditionala – Aranjat by Anne, Larisa Dragna, picturasibroderie – AteliereMsauMoenraetc)si de a gasi combinatii inclusiv cu accesorii pretioase, precum gentile pictate manual de la Lyria – povestea ta pictata sau pantofii Ancolette. De asemenea, concept store-ul ofera posibilitatea de a gasi bijuteriile perfecte, cu BonBons by Monica Radulescu sau LouBijou.„Dacia 24 ne ajuta sa luam pulsul modei in timp real, prezentandu-ne colectii capsula semnate de designeri romani. Astfel, ramanem in tendinte, dar ne lasam inspirate de creativitatea si de stilul unui anumit designer, pe care il putem descoperi cu ajutorul unui asemenea magazin multibrand. La opusul modei fast fashion, un astfel de showroom ne face cunostinta cu moda pentru suflet: slow fashion. Este un loc in care te reindragostesti de stil, nu doar de haine”, a precizat Mariana Romanica, consultant de imagine, prezenta la deschiderea oficiala Dacia 24.Designerii pe care ii gasiti acum la Dacia 24: Moenra , Komodo. MakeUp Sevalet , Alice Teca, Choofi