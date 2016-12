Cum sa porti fuste scurte iarna fara sa-ti fie frig: 5 pasi simpli catre o tinuta sic

Desigur, daca vrem sa le purtam in aceasta perioada din an, este necesar sa fim foarte atente la detalii. Astfel, componentele tinutei pe care ne-o alegem trebuie sa fie, in primul rand, calduroase si, in al doilea rand, sa se potriveasca la fusta respectiva.Multe femei sunt insa reticente atunci cand vine vorba de o astfel de tinuta si aleg intotdeauna pantalonii in speranta ca asa vor putea tine frigul la distanta. Exista, totusi, numeroase moduri prin care poti face posibila o iesire indrazneata in fusta pe timp de iarna, fara ca aerul rece sa te cuprinda prea tare. iata 5 pasi simpli care te vor ajuta in acest sens:Materialul este cel mai important la fustele de iarna. Daca vrei sa nu-ti fie frig, nu alege o fusta subtire pe care o poti purta vara. in schimb, asigura-te ca ai intai una groasa, special creata pentru sezonul rece, care sa te protejeze cu adevarat de frig. De obicei, fustele de iarna au un model simplu si elegant, fiind confectionate din materiale grele si calduroase, precum denim-ul, lana, catifeaua, pielea naturala sau artificiala sau bumbacul. Este de preferat sa le ignori pe cele facute din matase si satin pentru ca sunt mult prea subtiri.Forma fustei este la fel de importanta precum materialul ei atunci cand vine vorba de conservarea temperaturii corpului. De exemplu, o fusta mai larga probabil nu e cea mai buna idee intrucat aceasta va permite aerului rece sa circule nestingherit pe langa picioarele tale. Dar daca alegi o fusta stramata, cum sunt cele creion sau mini, acestea vor fi mai lipite de corp si te vor feri mai bine de frig. Daca mergi pe varianta mini, va trebui sa o asortezi cu niste colanti, cu un dres sau cu niste sosete pana la genunchi pentru un look sic si confortabil.incaltarile potrivite pot face diferenta in ceea ce priveste gradul de caldura si confort atunci cand te imbraci in fusta pe timp de iarna. Daca iti alegi una scurta, picioarele tale vor avea nevoie de protectie maxima ca sa nu ingheti de frig. Asa ca, cea mai practica, dar si cocheta optiune, este sa te orientezi la astfel de cizme de dama , lungi pana la genunchi, cu un toc elegant si o textura impermeabila din diverse materiale precum pielea naturala sau artificiala, materialul textil sau chiar blana. Cataramele, strasurile, sireturile sau simplitatea iti stau la dispozitie, deci vei gasi cu siguranta modelul care sa iti avantajeze stilul cel mai bine si care sa-ti tina de cald.In functie de ce fusta alegi sa porti, o poti combina lejer cu o pereche de sosete pana la genunchi, un dres mai gros sau chiar o pereche de colanti. Nu trebuie sa te limitezi la cele cu model simplu. Poti incerca un dres sexy cu buline mici sau cu diferite alte modele. Daca alegi sa porti ghete sau botine, cel mai probabil vei avea nevoie de un dres mai gros. Pe de alta parte, daca mergi pe varianta cizme inalte, asa cum ti-am aratat mai sus, poti purta unul mai subtire pentru extra caldura.Daca partea de jos a corpului este mai dezgolita, trebuie sa ne asiguram ca cea de sus, adica torsoul, membrele si capul sunt suficient de acoperite pentru un echilibru atat estetic, cat si calduros. in primul rand, tine cont de straturi. Cu cat mai multe, cu atat mai bine iti vor tine de cald. Astfel, daca alegi sa porti o camasa pe care sa o indesi in fusta, mai ia-ti un pardesiu pe deasupra, suficient de lung cat sa-ti acopere si picioarele. Poti, de asemenea, sa porti un pulover supradimensionat care va arata super chic si va fi foarte calduros. Pe cap iti poti pune o palarie crosetata, iar la gat o esarfa dintr-un material mai gros.Data viitoare cand nu stii cu ce sa te imbraci, uita de grija frigului si poarta orice fusta, indiferent cat de scurta, avand in vedere sfaturile prezentate mai sus. Nu numai ca vei iesi in evidenta prin curajul tau, dar vei arata elegant si cu siguranta vei intoarce cateva priviri.