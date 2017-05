Expresia extravagantei si a tendintelor moderne in noile colectii de fuste din piele naturala

Fustele au fost dintotdeauna expresia unei tinute elegante, extrem de rafinate, ilustrand, in permananta senzualitatea si farmecul specific feminin. Nelipsite din vestimentatia adecvata tinutelor ofice, cat mai ales a celor de seara, fustele, ca accesoriu vestimentar, combina stilul clasic englezesc cu stilul extravagant si indraznet italienesc si frantuzesc. Fiind abordabile la orice ocazie si usor de asortat cu cele mai indragite modele de bluze sau tricouri, acestea sunt piesele vestimentare care reliefeaza cu maxima precizie diversitatea impresionanta de culori, stiluri, texturi, modele, imprimeuri si stofe, toate puse cap la cap pentru a intregi, cu succes, cea mai ravnita garderoba destinata evenimentelor unice!Necesitatea de a revolutiona si de a schimba ceva in moda de la inceput de mileniu se pare ca a fost de bun augur, creatorii de moda fiind adesea preocupati de a aduce, in prim plan, un model de fuste mai putin conventional:Varietatea si creativitatea designerilor vestimentari a scos in relief, pentru anul in curs, o sumedenie de colectii si tendinte indragite de specialisti, cat mai ales de iubitorii modei.Reintepretarea in fel si chip impusa de tendintele moderne a contribuit la diversificarea colectiilor nou aparute si la inlesnirea misiunii tinerilor non-conformiste de a imbina piesele vestimentare intr-o maniera iesita din comun.Inhibitiile, indrazneala, cat mai ales preferintele si personalitatea au in prim plan un prototip specific de fuste din piele naturala, pe care tinere domnisoare, cat si doamnele trecute de prima tinerete sunt invitate sa le aleaga.Tendintele si schimbarile perpetue din lumea modei sunt doi dintre factorii primordiali care si-au pus amprenta asupra noilor colectii de primavara- vara de fuste din piele naturala . Pentru anul acesta, creatorii de moda au pregatit modele extrem de captivante si se pare ca anul 2017 este rezervat croielilor asimetrice, pliurilor, cat si fustelor mulate, care scot in evidenta inconfundabila silueta feminina.Scoala de moda italieneasca este, ca in fiecare an, mereu in topul preferintelor designerilor si tinerelor care tin cu tot dinadinsul sa isi innoiasca garderoba si sa se plaseze in centrul atentie, insa si modelele de fusta romanesti, gen colectiile Bellezzafashion, sunt la mare cautare.Potrivit tendintelor evidentiate in cadrul marilor prezentari de moda de la inceputul acestui an, se pare ca 2017 este sezonul dedicat preponderent fustelor scurte , mulate sau cu pliuri.Cu textura lucioasa si croiala asimetrica sau clos, modeleaza o talie inalta si este practica si versatila. Elasticitatea creata printr-o betelie adecvata permite alegerea unor marimi mai mici raportat la talia mai mare a domnisoarelor cu solduri mai late si mai masive.Consacrarea si aprecierea recunoscute de catre marii specialisti au facut ca, in scurt timp, colectiile de fuste din piele naturala sa devina, in cel mai scurt timp, piesa vestimentara 'go to' pe care marile case le moda le propulseaza in topul articolelor vestimentare, indiferent de sezon.