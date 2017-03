Primavara aceasta se poarta florile. Accesorii pe care trebuie sa le ai

Dupa o iarna lunga si friguroasa, abia asteptam sa scoatem outfiturile vesele din dulap. Primavara acesta tonul il da verdele crud, Greenery, culoarea anului 2017.Dar, dincolo de culoare, in fiecare primavara, florile revin in tinutele noastre. Si au si de ce: sunt vesele, versatile si elegante.Daca iti plac tinutele monocrome sau tinutele simple, in general, le poti inveseli cu florile potrivite. Anul acesta se poarta gentile pictate, asa ca trebuie doar sa-ti alegi florile preferate.Iata de exemplu o geanta care are o pictura stilizata in culoare anului, GreeneryDaca prefer o varianta clasica si incapatoare, incearca aceasta geanta care impleteste perfect eleganta si veselia primavariiPentru o tinuta casual, poti opta pentru o geanta postas. Fondul neutru este perfect pentru a scoate in evidenta frumoasele magnolia pictate, delicate ca o zi de primavara:Daca esti o fire romantica, o geanta cu maci delicati este perfecta pentru tinute boeme:Nu in ultimul rand, pentru seri in doi si nu numai, un plic cu flori stilizate si pete de culoare te vor face sa iesi in evidenta subtil:Gasesti toate aceste genti pictate de la Lyria , dar sip e designerul care le-a creat – Armina Popeanu – in acest weekend, la Targul Materia, de la Grand Hotel du Boulevard.