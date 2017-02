Sneakersi de dama marca Joyas: ideali pentru orice tip de tinuta

In anumite momente preferam confortul in detrimentul elegantei desavarsite, alegand articole de incaltaminte ce ne asigura o tinuta lejera, comoda in care ne simtim excelent pe tot parcursul zilei. Tenisii de dama reprezinta o piesa importanta din garderoba unei femei, iar in functie de preferintele acesteia ei se regasesc intr-o paleta de culori neutre, avand un design pragmatic.Intrucat ne dorim articole de incaltaminte realizate din materiale de o calitate exceptionala, ce pot fi purtate o perioada indelungata, pastrandu-si aspectul fresh si culoarea intensa, am cautat modele de sneakersi confectionate din piele naturala. Astfel, am gasit brand-ul Joyas, un brand pur romanesc ce s-a nascut din dorinta de a oferi femeilor o gama extinsa si variata de modele de articole de incaltaminte ce se pliaza oricaror preferinte si stiluri vestimentare, acestea fiind realizate integral manual.In colectia sneakersilor de dama Joyas, comoditatea se intalneste cu modernitatea, fiecare model avand un design unic si deosebit. In conturarea lor au fost folosite materiale de cea mai buna calitate, precum pielea naturala, pielea intoarsa precum si pielea naturala cu efecte 3D, ce le asigura acestor articole de incaltaminte un look nou, urban si versatil.Varietatea generoasa de modele si paleta cromatica incantatoare va reusi sa te impresioneze instant, iar confortul lor extins iti va permite sa ii porti chiar si in cele mai aglomerate zile. Poti crea oricand tinute casual chic alaturi de fuste, rochii, blugi sau pantaloni scurti, optand pentru sneakersi din piele naturala sau cu aplicatii de tip glitter, ce vor reusi sa iti confere un aer feminin, jucaus si original.Regasiti in culori intense de burgundy, albastru, rosu, bordo, gri, turcoaz, ocru si violet, sneakersii de dama Joyas sunt versatili, practici si moderni, fiind o alegere minunata pentru doamnele si domnisoarele care doresc sa adopte outfituri indraznete, dar comode. Tenisii de dama marca Joyas se bucura de un desig cu linii curate si clasice, ce se imbina de minune cu accentele neconventionale conferite de culorile vibrante si textura exotica. Confectionati integral manual din materiale alese, de o calitate superioara, sneakersii de dama marca Joyas vor reusi sa iti asigure un plus de confort si stil, fiind ideali pentru momentele in care doresti sa iti diversifici garderoba. Culorile intense si cele neutre te vor ajuta in conturarea celor mai indraznete tinute, iar textura atent prelucrata va acapara atentia celor din jurul tau, chiar daca outfitul ales este compus din piese vestimentare simple.Opteaza pentru calitate si rafinament, alegand modelul favorit de sneakersi de dama by Joyas!