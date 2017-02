Sneakersii - noua lege in materie de stil

Poate parea ciudat sa combinam piese elegante ale unui outfit cu incaltamintea sport, dar tenditele modei actuale ne indeamna sa utilizam aceste trucuri pentru a fuziona cat mai bine cu propunerile ce ne sunt dictate de marii designeri ai lumii.Acestia introduc in sezonul primavara-vara concepte ce amintesc de moda anilor ’90 cand adidasii, espadrilele si tenesii erau nelipsite din garderoba oricarui om. Demersul acesta pare sa fie unul de succes, din moment ce tot mai multa lume adopta un stil vestimentar lejer compus din piese versatile ce merg combinate cu aproape orice.Incaltamintea ce s-a bucurat de succes vara trecuta si este pe val si vara aceasta, sunt sneakersi dama , populari mai ales in randul adolescentelor care ii prefera in cursul saptamanii ca o completare pentru uniforma scolara iar in weekend articole numai bune de purtat cu jenasi de toate felurile.O gama variata de sneakersi de dama gasiti pe site-ul Zibra.ro, in sectiunea destinata incaltamintei sport, iar o buna sursa de inspiratie va poate servi vedetele de peste ocean care au adoptat stiluri diferite in ceea ce priveste modelul acestor “adidasi cu talpa inalta”. De asemenea, site-ul ofera sneakersi ieftini , punand la dispozitie o colectie impresionanta la preturi avantajoase.Incercati sa compuneti o tinuta pe care sa o completati cu aceste incaltari si nu veti regreta alegerea facuta!