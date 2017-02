Cum sa nu dam gres cand purtam botine?

Cat inca ne mai luptam cu zapada si gerul, am zis sa vorbim astazi despre articolul de incaltaminte mai rar purtat in sezonul rece si anume: botinele!Multe femei fug de acest tip de gheata scurta deoarece au impresia ca le scurteaza picioarele facandu-le sa para mai scunde decat sunt in realitate. Defapt, o pereche de botine dama aleasa cu grija, poate reprezenta piesa de rezistenta a tinutei de iarna iar ca acest lucru sa se intample, iata cateva sfaturi referitoare la modul in care putem purta aceste incaltari haioase.In primul rand, botinele ar trebui evitate de catre femeile care au glezna groaza sau o gamba proeminenta, acestea putand alege in locul lor o gheata ce depaseste zona glezei si are o anumita lejeritate in partea de sus. Nu este nevoie ca botinele sa se vada pentru a arata tuturor ca purtam un astfel de model. Ele se potivesc foarte bine cu jeansi evazati, fuste conice sau voluminoase, aducand un aport considerabil proprtiilor corpului nostru.In al doilea rand, o botina nu iti schimba aspectul daca dai o gramada de bani pe ea, asa ca nu mergeti pe acest principiu cand le achizitionati. Daca totusi sunteti fan si doriti sa aveti in garderoba mult ravnitele modele, orientati-va catre magazinele care propun botine de dama ieftine . Culorile pamantului si nuantele tari precum cele grena sau maro teracota sunt la mare cautare sezonul acesta insa mare atentie cu ce le asortati in partea de sus!Inainte de a achizitiona acest model de incaltaminte, faceti o revizuire completa a tinutelor cu care s-ar potrivi iar mai apoi va puteti delecta cu gama de botine de dama online din care sa alegeti exact ceea ce se incadreaza in stilul personal.