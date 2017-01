Modele de pantofi ale noului an

Pentru ca femeile gasesc mereu noi ocazii prin intermediul carora sa-si completeze colectiile de incaltaminte, iata ca nici dupa ce agitatia sarbatorilor de iarna a trecut, ele nu reusesc sa-si astampere cheful de shopping.Dand zilele trecute o fuga prin magazinele unui centru comercial, am constatat ca reprezentantele sexului frumos raman ferme pe pozitiii atunci cand vine vorba achizitionarii altor perechi de pantofi dama care vor fi perfecti la evenimentele ce urmeaza sa le traim odata cu inceputul acestui an. Ce-i drept, comerciantii cinstesc aceste zile cu reduceri considerabile la gamele de incaltaminte de iarna dar strecoara pe alocuri si modele interesante de pantofi comozi numai buni pentru intampinarea primaverii.Anul acesta se poarta stilurile clasice evidentiate prin culori traznite cum ar fi griul metalizat, turcoazul sau chiar glitter-ul aplicat intr-un strat subtire pentru a marca o tinuta simpla si diafana.Reducerile le putem intalni si online, daca suntem dispuse sa petrecem intreaga zi cautand si comparand preturile si tipurile de pantofi de dama online cu care sa alcatuim tinute noi, ca doar noul an, asta impune! Atentia ne poate fi indreptata catre modelele office, cu toc scurt, gros sau inalt si comod, potrivite zilelelor interminabile de la birou, sau ne putem concentra pe cautarea unor pantofi eleganti cu care sa mergem la o petrecere si de ce nu chiar pe botine si ghete sofisticate care sa se incadreze intr-un stil rafinat. Acestea din urma sunt perfecte si reusesc cu succes sa tina piept zapezii si umezelii create in urma ninsorilor din ultimele zile.