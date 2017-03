Secrete de diva. De ce poarta pantofi mai mari cu un numar

Multe vedete aleg sa poarte incaltaminte care nu li se potriveste perfect, ci care este, din contra, fie mai lunga, fie mai larga decat ar trebui. Iar secretul este cat se poate de simplu: ele stiu ca in felul acesta nu vor ajunge sa fie nevoite sa poarte plasturi peste bataturile dureroase.Actritele de la Hollywood sau artistele care fac furori in lumea muzicala sunt nevoite de cele mai multe ori sa stea cocotate pe tocuri ore bune, uneori chiar toata noaptea. Si numai cine nu a purtat vreodata pantofi cu toc inalt si subtire nu stie prin ce chinuri treci intr-o astfel de situatie.Si ca sa evite durerile de picioare, disconfortul si ranile provocate de incaltamintea fixa, divele aleg incaltaminte cu cel putin un numar mai mare. In felul acesta, pantofii sau sandalele nu vor pune presiune pe cele mai vulnerabile zone ale picioarelor.Iar acest lucru poate fi observat in majoritatea fotografiilor de la cele mai importante evenimente mondene. Iar pentru ca piciorul sa nu alunece si pantoful sa zboare din picior chiar in cele mai importante momente, atunci cand vedetele se afla in bataia directa a bliturilor, stilistii pun in incaltaminte benzi de silicon, care sunt aderente pe piele. In acest fel, pantoful pare ca se potriveste perfect.Banda dublu adeziva este un alt truc pe care il folosesc divele.