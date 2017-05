Uita de stilleto. Ce pantofi trebuie sa porti in vara 2017

Daca esti ingrijorata ca nu vei fi in tendinte, iti aratam in continuare ce ar trebui sa incalti in urmatoarele luni:Platformele sunt vedete sezonul acesta, fie ca vorbim despre pantofi, sandale sau saboti. De regula intr-o singura culoare, incaltarile cu platforma pot fi din piele, din piele intoarsa ori din panza. Sunt confortabili, asa ca pot fi purtati de dimineata pana seara.Daca spunem adio tocurilor inalte si subtiri, le inlocuim cu cele groase. Caci sandalele cu tocuri solide revin in forta. Probabil ca mama ta va fi foarte incantata sa vada ca se poarta din nou incaltamintea cu care facea si ea la randul ei furori prin anii ´70.Incaltamintea sport, comoda, tip sneakers te va bucura toata vara. Cu siret sau fara, din piele, din panza sau din piele intoarsa, cu platforma sau cu talpa joasa, acest gen de incaltaminte e potrivita atat pentru colanti, dar si pentru jeansi sau chiar rochii.Pantofii Oxford isi vor continua cariera si in acest sezon, evident, cu variatiunile lor pe aceasta tema: cu toc, cu bareta in T. Sunt foarte interesanti pentru nota masculina pe care o aduc oricarui outfit. Sunt perfecti pentru tinutele de birou, dar si pentru iesirile de seara.