5 piese vestimentare care nu se demodeaza si care te scot din incurcatura. Tu cate ai?

Sigur ai intrat macar o data in panica din cauza ca nu aveai cu ce sa te imbraci la un anumit eveniment. Daca ai piesele acestea, esti salvata mereu.Noi, femeile, putem avea dulapuri pline cu haine si tot vom trai cu senzatia ca la un anumit eveniment, mai mult sau mai putin important, nu avem ce sa purtam. Te recunosti in descrierea aceasta? Daca da, cel mai probabil problema ta tine de alegerile pe care le faci si nu de cantitatea lor. Daca ai un dressing plin cu haine care arata toate la fel si sunt in acelasi stil, sigur ca vei fi in incurcatura ori de cate ori apare o ocazie diferita. Iata cateva piese salvatoare, pe care orice femeie ar trebui sa le detina:De departe, cea mai mare problema a femeilor cand vine vorba despre ocazii diverse, este o nunta. Cand esti invitata la un asemenea eveniment elegant, primul lucru care iti trece prin cap e cel legat de vestimentatie. Tocmai de aceea este bine sa ai in dulap mereu o astfel de rochie eleganta , de ocazie, care sa reprezinte solutia suprema ori de cate ori participi la un eveniment elegant. Te sfatuim sa alegi unul dintre modelele negre sau rosii, culori perfecte indiferent de evenimentul la care participi, care avantajeaza pe oricine si care nu se demodeaza niciodata.Se anunta o intalnire importanta la birou, o sedinta sau o conferinta? Cu o camasa alba, cambrata, pur si simplu e imposibil sa dai gres. In plus, e foarte usor de purtat cu orice - de la jeansi si pantofi sport, pana la pantaloni eleganti si pantofi stiletto. Daca nu ai o camasa alba, cat se poate de simpla, in dulap, cu siguranta ai nevoie de una.Din acelasi registru cu o camasa alba, sacoul negru adauga un plus de rafinament la orice vestimentatie si poate fi purtat atat intr-un mod casual, cu manecile suflecate, jeansi si tenisi, cat si intr-un outfit elegant, cu o fusta creion, o bluza eleganta si pantofi cu toc. Sacoul negru se numara in acelasi timp si printre piesele nemuritoare, care nu ies din trenduri si care pot fi purtate cu succes la o multime de evenimente, fie ele elegante, fie business-casual.Gandeste-te la un eveniment la care nu poti participa daca porti o asemenea pereche de pantaloni. Ai gasit vreunul? Noi nu! Tocmai de aceea si regasesti aceasta piesa in lista noastra. Sunt printre cele mai versatile si utile piese din garderoba unei femei, iar daca ii ai, poti merge la orice eveniment imbracata cu ei si ii poti combina cu usurinta la orice. In plus, nu exista nicio silueta care sa nu fie avantajata de o pereche de pantaloni negri si ai la dispozitie nenumarate moduri in care poti adauga personalitate unei tinute simple, ce are la baza pantaloni negri.Chiar daca nu porti de obicei pantofi cu toc, o pereche se poate dovedi salvatoare. Alege una nude sau neagra, care sa se asorteze cu usurinta la orice outfit. Alege tu ce stil de pantof iti place - stiletto sau orice altceva. Chiar daca nu ii vei purta in fiecare zi, cand va trebui sa participi la vreun eveniment, cu siguranta te vor ajuta.