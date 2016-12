Sandalele de dama by Joyas - confort si rafinament

Create special pentru a contura elegant silueta piciorului, sandalele de dama reprezinta unul dintre cele mai feminine articole de incaltaminte gratie finisajelor elegante, design-ului delicat si tocului ce iti confera o aparitie spectaculoasa. Purtarea unei perechi de sandale la un eveniment important se dovedste a fi dificila intrucat dupa multe ore de dans, picioarele se simt inconfortabil, ceea ce poate deveni o problema. Gasirea unei perechi de sandale deosebite, dar si confortabile, implica mult timp de cautare, iar o parte insemnata a femeilor nu isi permit luxul de a cauta ore in sir prin magazine.Am cautat un brand care dispune de modele sublime de articole de incaltaminte destinate femeilor, si care sunt suficient de confortabile pentru a fi purtate cu usurinta la evenimentele deosebite. Am oprit cautarea in momentul in care am zarit sandalele de dama ale brand-ului Joyas, ce ne-au impresionat prin design-ul avangardist, dar practic si prin maiestria si delicatetea cu care au fost lucrate.Desi este un brand relativ nou, creat in 2016, Joyas a reusit sa ajunga rapid in inimile doamnelor si domnisoarelor prin colectiile de articole de incaltaminte, ce se pliaza pe toate preferintele si stilurile vestimentare. Intrucat perioada sarbatorilor si a petrecerilor se apropie cu pasi rapizi, ne-am gandit sa iti facem cunostinta cu o colectie - vedeta by Joyas, ce reuneste cele mai elegante, sofisticate si confortabile sandale de dama Confectionate din materiale premium, precum pielea naturala, pielea intoarsa, piele cu efect oglinda sau pielea naturala peste care s-a aplicat un strat glitter, sandalele de dama Joyas inspira o calitate exceptionala, fiind create integral manual. In conturarea fiecarui model a fost acordata o atentie aparte la alegerea materialelor, a paletei de culori si a unui design indraznet dar adaptabil. Varietatea formelor si a inaltimii tocurilor iti permite sa optezi pentru modele confortabile, dar rafinate, ce vor reusi intotdeauna sa iti definitiveze o tinuta eleganta. Pentru femeile ce stiu ca detaliile sunt cele care fac diferenta, am ales sandalele Juliette negre, confectionate din piele intoarsa, ce inspira feminitate si delicatete prin broderiile de dantela ce aduc o nota sofisticata acestui design. Extravaganta se regaseste in sandalele Adeline Glitter ce sunt realizate din piele naturala peste care a fost aplicat un strat glitter in nuante incantatoare de argintiu sau mov. Versatile si adaptabile, sandalele Aubrielle realizate din piele intoarsa sunt alegerea perfecta pentru momentele in care doresti sa creezi o tinuta ce inspira o eleganta atemporala. Sandalele Melody negre reprezinta unul dintre cele mai originale modele, realizate din piele intoarsa si insertii de blana naturala, in nuante de negru.Gama extinsa de modele si culori ale sandalelor de dama se va asorta de minune cu tinutele festive si rafinate pentru care optezi. Descopera colectia celor mai sofisticate si confortabile sandale confectionate din materiale de o calitate ireprosabila, by Joyas, si alege-ti favoritele!