5 piese vestimentare de care ai nevoie primavara aceasta. Le ai pe toate in dulap?

Iarna e pe duca si gandul ne zboara la zile calde si insorite, in care scoatem la inaintare hainele in culori vii, de primavara, care sa mai stearga din imaginea mohorata a paltoanelor si a cizmelor negre de iarna. Fiecare femeie are piesele ei vestimentare preferate si stilul sau personal, insa de unele lucruri nu ne putem lipsi niciuna dintre noi.In sezonul rece este mai usor sa iti adaptezi garderoba astfel incat sa fie potrivita pentru serviciu. Insa odata cu venirea primaverii, provocarea este sa gasesti piese versatile, care sa mearga si cu fuste, si cu pantaloni, sa fie stilate si sa iti dea acel aer de profesionalism necesar la birou. Trebuie sa recunoastem, mai ales la joburile care impun un dress code riguros, tinutele office pot fi destul de plictisitoare. Noi am gasit insa si astfel de bluze elegante la preturi avantajoase , care pot schimba aspectul oricarei tinute. Ne-a placut in special bluza din jerse bleumarin, cu elastic in talie, cu efect optic de subtiere a siluetei. O astfel de piesa iti va face o talie de viespe, invidiata de toate colegele de serviciu.Chiar daca preferi gecile din piele sau trench-urile elegante, o jacheta subtire, intr-o culoare vibranta, precum albastru, verde sau violet, nu ar trebui sa iti lipseasca din dulap. Este usor de asortat si simplu de imbracat si va fi piesa la care vei apela de fiecare data cand esti in intarziere sau nu stii cum va fi vremea peste cateva ore. Jacheta este acea piesa practica pe care o vei aprecia abia atunci cand se va lasa racoare seara si vei fi fericita ca nu ai plecat doar in tricou de acasa.Colectiile designerilor pentru sezonul primavara-vara 2017 ne arata ca au revenit la moda pantalonii evazati, cu talie inalta sau cei supradimensionati. Dupa ce iarna te-ai ferit de frig purtand pantaloni grosi, colanti plusati sau nu ai mai iesit din blugi, este o schimbare binevenita sa imbraci o pereche de pantaloni dintr-un material vaporos, care sa fie lejeri, dar sa arate extrem de sofisticat.Se vor purta foarte mult anul acesta rochiile in nuante puternice de rosu, tonuri profunde de albastru, turcoaz, portocaliu sau galben. Revin in tendinte si materialele delicate, precum voalul sau dantela, care se regasesc din plin in colectiile designerilor. Foarte populare vor fi si rochiile cu imprimeuri florale, insa noi iti recomandam o rochie intr-o nuanta Lapis Blue, care a facut furori pe podiumurile de moda de la Milano, Paris si New York.Adorati de unele femei si respinsi categoric de altele, pantofii cu botul ascutit se numara printre incaltarile care vor starni mereu controverse. Cu toate acestea, ei au avantajul sa iti lungesc optic picioarele si nici nu e nevoie sa alegi un model cu toc inalt pentru a te bucura de aceasta mica iluzie optica. In magazine gasesti balerini cu botul usor ascutit, iar sfatul nostru este sa alegi unii fie intr-o culoare neutra, fie una puternica, dar sa te tii departe de nuante precum maro, negru sau alb.Tu cate dintre aceste piese detii deja in garderoba? Care iti mai lipseste?