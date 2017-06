5 piese vestimentare pe care trebuie sa le arunci imediat din dulap. Barbatii le urasc de moarte

Iata care sunt hainele buclucase pe care trebuie sa le arunci din garderoba:Barbatilor nu le place sa vada pe strada femei purtand colanti, oricat de sexy ar crede domnisoarele ca sunt. Pentru reprezentantii sexului tare, colantii sunt mai degraba vestimentatie pentru sala de fitness, iar daca cea care ii poarta nici nu are forme perfecte va atrage o multime de critici.Oricat de incitanta ti s-ar parea o rochie baby-doll, trebuie sa stii ca pe barbati ii duce cu gandul la filmele erotice, astfel ca e bine sa eviti sa porti o astfel de vestimentatie pe strada. Daca mai e si roz atunci nu ezita sa o arunci cat mai repede.Or fi fost la moda intr-o vreme, dar uita de acest trend. Barbatilor le plac lucrurile simple si prefera sa vada un picior gol decat unul acoperit cu un dress negru, spre exemplu. Poarta pantalonii scurti doar vara, atunci cand nu va trebui sa ii completezi cu nimic altceva in afara de un tricou.Da, sunt la moda, se poarta, dar nu atrag deloc admiratia barbatilor. Domnii prefera sa urmareasca privirea unei femei, sa ii vada ochii, astfel ca n-ai motive sa te ascunzi in spatele unor ochelari uriasi.Hainele care au aplicatii cu paiete nu sunt deloc placute la atingere. In plus, sunt si foarte stralucitoare, astfel ca vei fi greu de privit si nicidecum nu vei atrage admiratia sexului opus.