5 trucuri care fac jeansii ieftini sa para scumpi

Jeansii supraelastici vor sta mulati pe forme si e posibil sa evidentieze tocmai ceea ce iti doresti mai putin. Adica, solduri mai pronuntate sau pulpe mai proeminente. Alege, in schimb, jeansi din denim realizat din 98% bumbac si 2% elastan (spandex sau lycra).Evita aplicatiile cu strasuri ori tinte. Acestea creeaza o impresie de produs ieftin. In plus, acest gen de jeansi se vor demoda rapid, astfel ca nu vor rezista prea mult.O culoare inchisa, precum un indigo, subtiaza si arata mult mai luxos decat denimul in culori deschise. De asemenea, evita jeansii cu cute sau zone mai decolorate care tind sa faca o pereche de pantaloni ieftini sa para si mai ieftini.A fost o vreme in care jeansii rupti reprezentau tendinta era foarte pregnanta in moda. Arata cool atunci cand vorbim de o pereche de blugi de firma, insa pe jeansii fake, taieturile si gaurile nu fac decat sa diminueze si mai mult valoarea piesei vestimentare.In cazul in care blugii atarna la spate sau fac falduri in partea din fata nu vei arata nicidecum bine. E foarte important ca jeansii sa ti se potriveasca foarte bine pentru a-ti sta bine. Lungimea este, de asemenea, importanta.