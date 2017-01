7 lucruri pe care NU trebuie sa le mai porti in 2017. Cu ce le inlocuiesti

Iata, asadar, cum NU trebuie sa mai combini unele lucruri:A venit vremea sa iti iei adio de la colarele din piele cu medalion si sa le inlocuiesti cu coliere metalice suprapuse. Tendinta actuala vorbeste despre combinarea mai multor piese de bijuterii. Spre exemplu, poti purta o singura bucata mare, opulenta, suprapusa peste doua mai mici.Pune deocamdata deoparte hainele cu tinte pana cand moda le va readuce in prim-plan. In schimb, inlocuieste aceste accesorii cu bijuterii de culori si texturi diferite.Putin si bun. Acesta este principiul pe care se merge in materie de make-up in acest sezon. Gata cu contururile bine definite. Nu mai folosi fonduri de ten de nuante diferite suprapuse, ci opteaza mai degraba pentru o pudra intr-o culoare naturala si foloseste-o doar atunci cand este necesar.Buclele largi inlocuiesc in 2017 onduleurile stranse. Avantajul este ca nu va trebui sa iti supraincalzesti parul cu ondulatorul si nici sa folosesti o cantitate mare de fixativ.Hainele din catifea le inlocuiesc anul acesta pe cele din denim. Sunt elegante, dau o nota glam, sunt chic, creand o imagine delicata pentru fiecare femeie. Catifeaua merge de minune in combinatie cu satinul, cu pielea si cu pielea intoarsa.In ultimii doi ani, fustele din tul au facut furori peste tot. Purtate cu o jacheta din piele, ajungeau chiar tinute pentru evenimente cu staif. Acum insa se renunta la ele si se inlocuiesc cu fustele plisate si cu cele creion. Sunt piese universale, care arata bine pe toata lumea. Acest gen de fuste iti vor accentua perfect picioarele.Incaltamintea sport cu platforma si toc ortopedic este inlocuita in 2017 de pantofii clasici cu toc subtire si varf ascutit. Acest gen de incaltaminte arata perfect pe oricine.