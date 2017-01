Aceasta este culoarea anului 2017. Poart-o cu incredere

Anul 2017 da tonul culorilor indraznete atat in materie de tinute, cat si de machiaj. Iar nuanta verde crud nu trebuie sa lipseasca. Ofera prospetime si vigoare.„Emblematic in ceea ce priveste noile inceputuri, PANTONE 15-0343 Greenery este o nuanta de verde cu tenta galbuie care evoca primele zile de primavara, cand natura revine la viata. Aceasta culoare ilustreaza imaginea copacilor bogat inverziti si aerul luxuriant al naturii in plina viata. Atributele incurajatoare ale verdelui Greenery ne indeamna sa tragem aer adanc in piept pentru a inspira o doza mare de oxigen, facandu-ne sa ne simtim revitalizati”, au anuntat reprezentantii Pantone.Asadar, daca doresti sa fii in pas cu moda, trebuie sa ai cel putin un obiect vestimentar in aceasta culoare sau macar un accesoriu.Iar vestea buna este ca nuanta se potriveste bine cu o multime de culori, de la bej, maro sau gri, la pasteluri, roz quartz sau galben pal, pana la nuante metalice, mai ales argintiu, dar si cu albastru sau cu rosu.O rochie gri trei sferturi, impreuna cu o jacheta neagra din piele va forma combinatia perfecta pentru un outfit office.Greenary se poarta si in materie de decoratiuni interioare, asadar, lasa-ti imaginatia la joaca si decoreaza in cel mai pur si curat mod posibil.