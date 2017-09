Back to school - 5 lucruri pe care trebuie sa le stii ca sa fii in trend

Pentru că te afli la vârsta la care trebuie să impresionezi, să uimești, să smulgi laude și priviri admirative, iată 5 trenduri de la brandurile internaționale și românești pe care trebuie să le știi ca să fii în trend toamna aceasta.Odată cu venirea noului sezon, generația Millenials,mpreună cu Z Generation,și pune o singurăntrebare: eu ce port mâine?1. Aadar, aflăn mod oficial ca toamna aceasta culoareaguverneaza trendurile. Desigur, nu uita și de culorile, care se poartă masiv în această toamnă în nuanțe cât mai închise.este la fel de apreciat și recomandat, iar în combinație cu griul metalic formează un cuplu perfect. 2. Profită de temperaturile încă prietenoase și construiește-ți câteva ținute în care să incluzisunt imprimeurile vedete la liceu sau facultate, mai ales că ele amintesc de stilul nerd. |#nerdisthenewhot Tocmai de aceea, o cămașă în carouri nu are cum să îți lipsească din garderobă.Nu-ți pasă nici de anotimpul ploios, atâta timp cât estin trend.Alege pantaloni sau blugi, o cămașă sau un pulover și ghete. Este vorba de stil, dar și de confort.sunt alegerea ideală pentru o ținută de liceu sau facultate, căci se combină foarte ușor cu o5. Nu uita de accesorii sau de elemente vestimentare mai non conformiste care să te facă remarcată; osau un rucsac cool, cardigan sau geacă în culori tari si neaparat un paltonOutfiturile Back to school sunt mai în vogă ca niciodată și vor face din tine o fashionistă cu pofta de învațat. Curioasă ce ți-am pregătit? Descoperăde la StarShinerS.