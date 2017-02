Cateva modele de ceasuri extravagante

De multe ori ceasul de la mana reflecta personalitatea celui care il poarta sau adesea vine in completarea tinutei din ziua respectiva.Pasionatii de ceasuri de mana isi intregesc colectia la fiecare apartie din colectiile de sezon astfel incat fiecare outfit din garderoba sa fie marcat printr-un accesoriu pe masura.Astazi vorbim despre ceasurile destinate generatiei tinere, mereu in cautarea spiritului liber si al stilului rebel care sa debordeze de seninatate, nonconformism si visare.Am decis sa analizam in amanunt modele de ceasuri Juicy Couture , putin cunoscute ca si brand dar deosebit de promitatoare ca design si aspect. Nu mai este nevoie sa spunem ca sunt ceasuri specifice adolescentelor care iubesc culorile vii si felul nebun de a combina elementele din moda actuala. Cadranul de culoarea rozului magenta si detaliile argintii din acesta fac din acest ceas un accesoriu ravnit de multe dintre tinerele care adora sa isi poarte accesoriile la vedere si de ce nu, sa le asorteze cu incaltamintea, geanta sau jacheta.Un alt brand care a prins foarte bine in randul celor pasionati de moda si stil este mult prea intalnitul simbol MK. Pentru cei care inca va intrebati cui apartine, va spunem noi. Este vorba de binecunoscutele ceasuri Michel Kors , ce definesc stiluri extravagante si opulente. Acestea au un design robust, cel mai adesea incrustat cu pietre sau accesorii de tipul diferitelor charm-uri prinse cu grija de bratara ceasului. Par a fi si ele in topul preferintelor femeilor cu varsta cuprinsa intre 20 si 45 de ani. Fac o combinatie reusita cu gentile masive, blanurile purtate pe un umar sau articolele vestimentare din piele.