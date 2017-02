Ce incaltaminte sa adoptam la inceput de primavara?

Daca pana acum nu ne-a preocupat foarte mult, de azi inainte este cazul sa incepem sa cautam noile modele de incaltaminte care se va purta in primavara aceasta.Putem trece cu succes de la botine si cizme direct la tenisi sau sneakers, fabricati din materiale rezistente prin care sa nu patrunda apa, in caz ca prin unele zonele au mai ramas cateva lacuri nesecate ale iernii lungi de care am avut parte.Si cum femeile intampina intodeauna dificultati la schimbarea garderobei, ne-am propus sa venim in intampinarea lor cu cateva sfaturi referitoare la cum ar putea purta o pereche de tenisi.Tenisii sunt articole de incaltaminte sport, dar nu strica daca ii combinam cu niste pantaloni largi din flanel de culoare inchisa ca verdele, bleumarinul sau griul antracit. Daca indrazniti, purtati in partea de sus o maleta mulata sau poate o bluza de matase peste care sa adaugati un trechi vaporos cu cordon in talie. Pare o combinatie indrazneata care va pune pe ganduri si nu va convinge? Atunci incercati sa scoateti in evidenta tenisii, purtandu-i cu o rochie supradimensionata din material usor la care sa asortati si o palarie impreuna cu o geanta rucsac. Iar cele ce pleaca dimineata la munca, se pot imbraca cu o pereche de jeansi pana, un tricou alb si un sacou in carouri peste iar cand ajung acolo se pot schimba intr-o pereche de pantofi clasici, daca dress code-ul companiei impune asa ceva.In ceea ce priveste modele de sneakers , nu multe femei indraznesc sa ii poarte deoarece au un aspect usor extravagant, simbolizand popular adidas cu toc. Totusi, si ei isi gasesc locul in tenditele modei, mai cu seama, in anul 2017 cand talpa a fost imbunatatita iar aspectul a capatat o nota mai cumintica. Acestia se pot purta cu pantaloni clasici din stofa, cu fuste plisate din matase iar look-ul vostru nu va fi deloc unul depasit.