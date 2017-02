Cel mai dorit cadou in luna martisorului: Mama ta va fi cea mai fericita sa poarte o ie romaneasca!

Pentru ca luna martie este cea mai buna ocazie sa ii arati cat de mult o iubesti, iti venim in ajutor cu o idee de cadou ce iti va face mama fericita: o ie romaneasca autentica, brodata manual, de pe Anilu.ro! Si pentru ca primavara se apropie, poti sa profiti si tu de ocazie ca sa iti innoiesti garderoba cu o ie traditionala autentica. Cu atat mai mult cu cat ai zeci de modele dintre care sa iti alegi preferata!Iile traditionale realizate în atelierul Anilu te pot face cu adevarat sa iesi din anonimat pentru ca, indiferent de ia aleasa, toate modelele sunt lucrate manual, tocmai pentru a fi 100% o ie romaneasca , asa cum isi doreste fiecare femeie sa poarte. Martisorul este una dintre cele mai bune ocazii cand poti sa oferi o ie traditionala brodata manual, cu broderii florale sau cusuta cu matase. Iiile traditionale Anilu au o calitate exceptionala, iar unele modele aduc la viata modelele de ii romanesti foarte vechi, de acum zeci de ani. E bine de stiut ca ia traditionala a devenit o piesa vestimentara la moda, poate fi integrata oricarei tinute si este foarte usor de asortat cu alte piese vestimentare. Si, indiferent de modelul pe care il alegi, odata ce a ajuns in garderoba ta, va fi un obiect vestimentar de nelipsit atunci cand vrei sa impresionezi si sa te simti frumoasa si feminina!Pentru ca, de Ziua Mamei, ai ocazia sa ii oferi recunostinta ta, niciun alt cadou nu ii va spune mai frumos cat de mult o iubesti, decat o ie romaneasca brodata cu dragoste. Iti faci griji ca nu o sa gasesti marimea potrivita pentru mama ta? Anilu face la comanda orice alta marime, daca masurile standard nu se potrivesc! Ai vrea sa porti un model unic de broderie? Acum ai ocazia sa iti personalizezi ia ta exact asa cum vrei, pentru ca Anilu iti poate adapta modelul de broderie ales asa cum iti doresti!Daca iti doresti o ie romaneasca traditionala sau o rochie, Anilu.ro te asteapta cu zeci de promotii, cu ii brodate manual pe panza topita de bumbac, de cea mai buna calitate, dar si cu pardesie de lana 100%, cu broderie traditionala. Pe Anilu.ro gasesti acum zeci de produse cu preturi reduse, iar oferta este variata. Fiecare ie traditionala Anilu este speciala, modelele au culori vii, motive florale deosebite si sunt realizate exact ca odiniora. Sunt realizate de mesteri maestri si sunt o adevarata bijuterie vestimentara brodata manual pentru orice femeie. Pe Anilu.ro vei gasi chiar si rochii brodate manual, costumase de botez sau ii pictate manual!Magazinul Anilu se gaseste doar online, insa livreaza in toata tara si oriunde in lume. Clientii pot plati atat prin ramburs, cat si cu cardul, dar si in rate! Costurile unei ie traditionale Anilu incep de la 190 de lei si poti alege dintre zeci de modele care au acum preturi reduse.Iile sunt despre fericire, despre dragoste fata de frumos, de aceea o ie traditionala Anilu te va face intotdeauna sa zambesti, pentru privirile pe care le vei atrage in jurul tau.Primavara asta, pune-ti in valoare feminitatea si simte-te frumoasa si admirata cu o ie traditionala brodata manual din magazinul online Anilu.ro