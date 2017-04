Cu ce te imbraci in ziua de Paste. Pregateste-ti tinuta

Tocmai de aceea ne-am gandit sa iti oferim cateva variante de tinute pe care poti sa le adopti cu succes pentru ziua de Paste.Opteaza pentru nuantele pastelate. Sunt perfecte pentru primavara si nici nu sar in ochi, nu sunt stridente.Daca mergi la slujba de la biserica, atunci va trebui sa adopti o tinuta eleganta si decenta in acelasi timp. Opteaza pentru un pardesiu subtire si o pereche de pantofi cu toc.Daca esti invitata la restaurant, atunci va trebui sa mizezi pe o tinuta delicata, care sa iti puna in valoare calitatile fizice.Daca esti invitata la masa la familia partenerului atunci cu siguranta ca iti vei dori sa faci o impresie buna. O bluza din dantela si o fusta clos te pot ajuta in aceasta situatie.