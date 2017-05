Cum alegi cele mai bune piese pentru garderoba de vara? 5 topuri care iti pun in evidenta trasaturile

Tranzitia dintre sezoane semnaleaza ca este momentul sa-ti completezi garderoba cu articole de vara noi, care nu numai ca trebuie sa tina pasul cu tendintele, ci trebuie sa iti flateze constitutia. Iar daca in timpul celorlalte sezoane iti poti ascunde micile imperfectiuni sub bluzele groase, topurile de vara nu sunt la fel de generoase. Alegerea unui top perfect trebuie, asadar, facuta cu mare atentie.Topul potrivit va sti sa iti alungeasca gatul si umerii si sa iti flateze bratele. Pentru putina inspiratie, arunca o privire peste aceste topuri , care ar completa excelent garderoba ta. Iar daca nu stii care ti s-ar potrivi cel mai bine, iata ce trasaturi pune in valoare fiecare model de top:Taietura in „V” de la baza gatului ofera o iluzie optica excelenta, care poate ascunde mici imperfectiuni. Mai exact, aceasta muta privirea pe verticala, oferind iluzia unui gat mai lung si mai subtire. Asta inseamna ca liniile orizontale ale corpului vor ocupa un loc secund, facand acest top ideal si pentru persoanele care nu au umerii foarte lati. Spre exemplu, un top ce pastreaza forma „V” si la spate, contureaza si mai clar efectul dorit.Daca nu ai niste bicepsi proeminenti, cu o forma a muschiului bine definita, tricoul cu maneca scurta poate distrage atentia de la acea zona a bratului tau. Pentru vara aceasta cauta acele topuri cu putin material la baza bratului. Poti opta, de pilda, pentru topuri cu dublura din material transparent sau dantela.Daca iti doresti sa creezi iluzia unor umeri mai lati, topurile cu dungi orizontale sunt cea mai buna solutie.Totusi, fereste-te de aceasta optiune daca ai o constitutie mai plinuta in partea superioara, cu un bust foarte voluminos, intrucat dungile orizontale pot accentua si mai mult marimea sa. În acest caz este mai indicat sa te orientezi catre un model mai larg, cu dungi verticale.Multe femei prefera acest gen de topuri pentru ca pun in valoare umerii lati si evidentiaza in mod senzual linia gatului. Aceste topuri sunt ideale pentru femeile atletice, care au umerii lati si muschii bratelor bine definiti. În plus, un top larg, cu bretele subtiri este perfect pentru acele zile toride de vara in care ultimul lucru pe care ti-l doresti este sa simti constrangerile materialului.Topurile cu franjuri sau volane la nivelul pieptului sunt solutia potrivita pentru femeile cu un bust mic. Ornamentele ofera iluzia de volum a pieptului, fiind exact detaliul de care ai nevoie. De asemene, pentru a nu atrage atentia asupra decolteului, este de preferat sa alegi un model fara un decupaj prea proeminent, care ajunge pana la baza gatului.