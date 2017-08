Cum iti poti surprinde iubita intr-o singura zi?

Chiar daca barbatii cred ca nu pot intelege o femeie si ca nu pot ajunge niciodata sa ii satisfaca toate nevoile, in fapt, acestea au cateva placeri nevinovate, la care nu pot rezista in nciun fel. O simpla intrebare cu privire la ceea ce isi doresc cel mai mult, si probabil acestea se vor gandi la haine si mancare care sa nu le aduca niciun kilogram in plus.Mancare care sa nu le aduca mai multe kilograme nu exista, poate doar salate, dar cu siguranta nu la acestea vor face referire. Iar suficiente haine, probabil ca niciodata, dar o rochie in plus nu strica. Ce ar fi, daca voi, barbatii, ati profita de aceste doua mici dorinte si le-ati face ziua mai frumoasa.Haine, rochii, accesorii si pantofi. Niciodata nu sunt suficient de multe pentru o femeie si niciodata adecvate pentru un eveniment important. Pentru a o face cu adevarat fericita, iti propunem sa mergi cu ea la o sesiune de shopping, intr-un centru comercial, unde gaseste haine pentru toate gusturile si evenimentele pe care le are. Hainele de la Fashion House in regim outlet provin de la marile branduri de pe piata si au preturi variate, pentru toate buzunarele. Toate articolele vestimentare pe care le gasesti in magazin sunt originale, astfel incat sa te bucuri calitate, dar si de un pret bun.Pizza, hamburgeri, cartofi prajiti si dulciuri si tot ceea ce este caloric ajung sa fie placerile nevinovate ale femeilor. Privite de ele ca “fructe interzise”, dar ca adevarate delicii, poti opta pentru o seara de rasfat pentru amandoi si sa comanzi mancare, acasa.Pizzicato este un restaurant online de unde poti comanda mancare cu livrare direct acasa. Asa cum ii spune si numele, acesta este specializat in pizza, dar se mandreste si cu celelalte sortimente de mancare: paste, supe, meniuri cu hamburgeri si alte bunatati calde. Surpriza este cu atat mai simpla, incat poti comanda pizza online O zi in care sa o rasfeti printre magazinele de haine si o seara in care sa aduci tu cina, este mai mult decat o supriza pentru iubita ta. Alege sa o surprinzi, chiar daca aceste lucruri sunt, aparent, banale. Pentru ea va conta foarte mult.