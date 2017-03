Cum te imbraci ca la Paris. 5 trucuri ca sa arati ca o diva

Iti vom dezvalui in continuare cateva dintre micile lor trucuri vestimentare pentru a arata si tu precum o diva in fiecare clipa:Dungile negre pe fond alb ar putea parea un stereotip frantuzesc, asemenea beretelor, insa tendintele moderne le confera un aer proaspat, mai ales atunci cand sunt asociate cu piese neasteptate, asa cum ar fi pantalonii largi pe picior.Cand vine vorba despre stilul vestimentar parizian, cu cat mai putin, cu atat mai bine. Pastreaza nivelul accesoriilor la minimum si nu supraincarca tinuta cu prea multe piese. Pastreaza o linie fina si vei impresiona pe oriunde vei ajunge.Frantuzoaicele nu poarta haine mulate. Ele vor mereu sa se simta bine in tinutele pe care le adopta, de aceea le prefera pe cele foarte comode, eventual cu un numar mai mare decat normal, pentru a se simti lejer.Cu cat calcaiul este mai jos, pe pamant, cu atat mai bine. Stilul parizienelor este stabilit si de inaltimea tocului. Ele prefera pantofii cu talpa joasa si rar le vei vedea cocotate pe tocuri de 10 centimetri.In aceeasi nota de simplitate, opteaza pentru tonurile neutre, subtile – bej, maro, crem. Sunt mult mai elegante si nu risti sa dai gres cu ele in nicio situatie. Iti confera o alura increzatoare.