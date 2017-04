Cum te imbraci pentru masa de Paste?

Masa de Paste impune o tinuta decenta intrucat este o sarbatoare cu conotatie religioasa. Pe de alta parte, avand in vedere ca vei participa la o masa oficiala, unde vor fi invitati rudele si prietenii, trebuie sa ai un look elegant.De ce sa tii cont si ce tinuta sa adopti in functie de locul unde te prezinti, poti afla in continuarea acestui articol.Daca alegi sa petreci Sarbatorile Pascale alaturi de familie, acasa, atunci alege o tinuta lejera. Nu purta hainele cu care te imbraci de obicei atunci cand stai in casa, dar nici nu exagera cu tinuta, optand pentru una festiva. O rochie de zi , lejera, inflorata, cu iz de primavara se va potrivi foarte bine acestei ocazii. De asemenea, poti opta pentru piese vestimentare cu imprimeuri florale si nuante pastelate precum galben, lavanda sau roz. Evita decolteurile adanci si ai grija ca lungimea rochiei sa fie pana aproape de genunchi.In cazul in care vei sarbatori Pastele la restaurant, impreuna cu prietenii sau iubitul, trebuie sa adopti o tinuta eleganta. O rochie cocktail sau de seara este varianta ideala. Cu siguranta ai in garderoba binecunoscuta little black dress, piesa care reprezinta o alegere sigura, eleganta, decenta si in acelasi timp suficient de chic incat sa se potriveasca unei petreceri la restaurant. Completeaza-ti tinuta cu accesoriile potrivite. O pereche de cercei cu pietre pretioase si o bratara finuta ar trebui sa fie suficiente pentru acest tip de rochie. Adauga o pereche de sandale de ocazie , cu toc, cu barete subtiri si vei obtine un look classy.Machiajul este un alt aspect important de care trebuie sa tii cont cu aceasta ocazie. Pentrualege un make-up natural format din fond de ten, maskara, blush si un lipstick intr-o nuanta deschisa (roz, corai sau chiar nude).Pentruopteaza pentru un make-up lejer dar in acelasi timp mai accentuat decat cel de zi. Evidentiaza-ti ochii cu un eyeliner sau creeaza un smokey eye cu fardul de pleoape, adauga maskara si un ruj intr-o nuanta dechisa, primavarateca. Poti alege, de asemenea, sa porti clasicul ruj rosu care, indiferent de restul machiajului, te va scoate din anonimat si va adauga o pata de culoare in intreg look-ul tau.