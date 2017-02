De ce sa pui pe primul plan calitatea inaintea pretului

Hainele sunt lucruri pe care multi dintre clienti le detin in cantitati mai mari in comparatie cu alte obiecte personale, asa ca are sens sa investeasca sume mai mari intr-un dulap cu imbracaminte de calitate si care va rezista la multe cicluri de spalare ori de uzura. Similar cu hainele sale, nicio persoana nu doreste sa isi sacrifice confortul atunci cand vine vorba de ceea ce poarta in picioare in mod frecvent. Acest lucru este valabil mai ales daca face exercitii fizice sau alearga, deoarece pantofii adecvati vor micsora considerabil riscul de ranire.In timp ce pretul mai ridicat nu indica intotdeauna si calitatea buna, sunt cazuri cand de multe ori aceste doua elmente sunt corelate. Exista unele persoane care prefera preturile mai mici pentru a economisi bani la un moment dat, dar este important sa se gandeasca la cat de mult cheltuie in ansamblu. Atunci cand cineva cumpara un produs care costa ceva mai mult decat cea mai ieftina solutie, poate fi dificil sa se vada modul in care s-ar economisi bani.Trebuie sa se analizeze intreaga lista de cumparaturi pe parcursul unei perioade mai lungi din trecut pentru a vedea daca sunt sau nu economisite acele sume de bani. Ideea este ca lucrurile mai ieftine tind sa se deterioreze mai devreme si mai frecvent decat imbracamintea sau incaltamintea de calitate. De cele mai multe ori, exista un motiv pentru care anumite marci sunt bine privite si pentru care acestea nu scad preturile la nivelul altor concurenti. Pentru propietarii de magazine este important sa colaboreze cu un furnizor pe termen lung. Un furnizor de marfa en gros este engrozz.ro Acesta este un magazin online ce ofera o gama variata de produse en gros la preturi mici Daca inlocuiesti bunurile tale mai repede si in cantitati mai mari, sunt sanse sa cheltuiesti mai multi bani decat ai fi daca concentrat in principal pe calitatea acelor produse. Acest lucru se leaga de economisirea de bani, dar alegerea lucrurilor de calitate si care sunt mai scumpe ar putea face multe persoane sa se gandesca mai mult si mai bine inainte sa le cumpere. Este ca si cum ar avea intarziat procesul de automultumire construit in timpul cumpararii unor lucruri foarte ieftine.In plus, din moment ce cumparatorul spera ca va obtine rezultate mai bune datorita achizitionarii unor produse de calitate, va dura mai mult timp pentru a face cercetarea necesara descoperirii si compararii acelor bunuri. Cine are de gand sa cheltuiasca mai multi bani va dori sa se asigure si ca va primi ceva de calitate.Aceasta mentalitate poate fi o schimbare radicala de ritm si gandire pentru o persoana care are tendinta sa cumpere numai lucruri ieftine atunci cand exista vanzari cu preturi foarte mici. Totusi, pentru a cumpara marfa de calitate la preturi mici puteti cumpara en gros pentru toata familia.Un alt lucru care este bine sa se tina minte atunci cand se alege un produs este costul per utilizare. Cumpararea unui bun de uz personal are o valoare intrinseca daca ai de gand sa il folosesti in mod frecvent si pe parcursul unei perioade mai indelungata de timp. Exista de multe ori cazuri in care este logic sa se cheltuiasca sume mai mari in avans acum pentru a economisi bani pe termen lung.Aici sunt doar cateva exemple pentru cand este mai bine sa alegi calitatea inaintea pretului. Desigur ca exista intotdeauna si exceptii de la regula. Exista produse pentru care pretul mai ridicat nu este un indicator clar al calitatii pe care doresti sa o ai si este nevoie de cercetari suplimentare. Este important sa ne uitam dincolo de eticheta cu pretul produsului si nu sa presupunem ca pur si simplu ceva mai scump este si mai bun.