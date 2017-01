Ghetele - numeroase modele pentru diferite stiluri

Pe langa mult utilizatele cizme lungi sau cu blana, iarna femeile apeleaza si la ghete, o varianta mai comoda si mai practica care se potriveste cu tinutele voluminoase purtate in acest sezon.Fie ca aleg ghete de dama ieftine sau poate, unele modele mai sofisticate, doamnele stiu sa-si evidentieze look-ul chiar daca afara temperaturile sunt sub 0 grade Celsius.Iarna aceasta descoperim o gama larga de ghete dama al caror design aminteste de perioada victoriana cand incaltamintea cu siret parea cea mai populara alegere. Desigur, intalnim modele si cu catarame supradimensionate sau articole imblanite care fac furori printre cele mai friguroase dintre femei.O gheata ar trebui sa depaseasca cu maxim 4 centimetri linia gleznei, caci altfel riscam sa ne expunem picioarele intr-un mod inestetic daca alegem sa purtam modele ce depasesc gamba si care scurteaza lungimea intregului corp.Pentru a investiga pe masura ceea ce se poarta, nu strica sa citim articole referitoare la acet tip de incaltaminte sau diferite blog-uri de moda unde suntem sfatuite cu privire la ceea ce este in trend anul acesta. Dupa ce toate curiozitatile ne-au fost satisfacute, am putea inspecta piata de ghete dama online a magazinelor de profil, pentru a ne achizitiona exact ceea ce ni se potriveste.