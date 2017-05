Noile tendinte primavara - vara 2017 prezentate de Deichmann

Cel mai important lucru: moda din vara 2017 numai plictisitoare nu va fi! Anii 80, culorile neon si tricourile placate cu slogane isi sarbatoresc revenirea la moda, curelele late pentru talie scot in evidenta in mod iscusit mijlocul feminin si detaliile sportive outdoor aduc un pic de aventura in fiecare dulap. De asemenea in trend: florile, dungile, carourile Vichy, paietele lucitoare in moda de zi cu zi, precum si pantalonii deasupra gleznei.In perioada de tranzitie catre vara, sneakerii si pantofii slip-on se numara ca si pana acum printre Musthave-uri. Sneakerii nu mai sunt demult tratati doar ca incaltaminte pentru timpul liber, ei si-au facut loc si in birou si pot fi purtati in orice situatie.Printre cele mai cool tipuri de incaltaminte in trend se numara anul acesta pantofii mules sic. Vara, espadrilele - care acum apar multicolorat-pestrite si cu decoratiuni multiple - au grija de picioare. Alte highlight-uri de vara sunt sandalele plate si aerisite sau cele cu toc bloc, cu platform Wedge cu talpa ortopedica, cu talpi masive, foarte joase si comode.: Sunt considerate cele mai iubite tipuri de incaltaminte si reprezinta unul dintre cele mai importante trenduri din vara! Pestrite si decorate multiplu, in culori vesele, cu sclipici, perle si broderii, ele raspandesc un sentiment pur de vara!: Considerati ca si pana acum must-have-uri in dulapul de incaltaminte! Incaltamintea comoda trendy s-a impus de mult timp iar anul acesta ne bucura cu o multitudine de tipuri, de la cele sportive pana la cele feminine.Vara este perioada festivalurilor si cu noile cizme Boho esti echipata perfect pentru aceasta! La moda sunt cizmele in culori deschise cu perforatii, impletituri si catarame.Sandalele inalte, pumps si High Heels stau de partea feminina si eleganta a verii. In centru se afla stilurile sic si cateodata clasice cu detalii rafinate!: Negrul se potriveste intotdeauna, asa arata noile look-uri ale colectiilor primavara/vara 2017! Negrul este indispensabil pentru orice tip de incaltaminte si imprumuta o tenta deosebit de cool tinutelor colorate, de vara!Cand cresc temperaturile, nu exista nimic mai frumos decat sandalele plate aerisite! Pentru o aparitie de mare efect se ingrijesc stilurile etno cool cu perle, franjuri sau broderii.: Incaltamintea usoara de vara, usor de incaltat, se numara printre cele mai la moda tipuri de incaltaminte trendy! Ea are un efect feminin si se potriveste in aceeasi masura cu look-ul de zi cu zi, precum si cu tinutele party de vara!: Nici o vara fara talpa ortopedica atat de indragita! Si in vara 2017 talpa ortopedica este combinata cu platformele. In special tocurile din pluta sau canepa ofera incaltamintei Wedges aspectul de plaja, distinctiv relaxat!Incaltaminte cat vezi cu ochii, la Deichmann, care cu 83 de magazine si un Online Shop in Romania, face sa tresara inima oricarui impatimit de moda! Cele mai importante tendinte ale sezonului primavara/vara le gasiti la Deichmann si in Online Shop la www.deichmann.com