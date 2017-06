Trucuri utile pentru a-ti ingriji hainele, de la expertii Sanytol

Iti amintesti acea rochie diafana pe care ai scapat un strop de fond de ten sau acei jeansi care s-au ales cu un 'model de cafea'? Cu siguranta ai in garderoba ta o piesa de vestimentatie pe care ai vrea sa o porti, dar descoperi ca este patata, are un miros neplacut sau pur si simplu tesatura nu mai are aceeasi calitate ca la inceput. Dar acest lucru este pe cale sa se schimbe, pentru ca expertii in ingrijirea si curatarea hainelor au intocmit o lista cu cele mai utile trucuri pentru a-ti ingriji hainele. Iata care sunt acestea:- Adevarul e ca ne-am mai uitat din cand in cand pe etichete si majoritatea a identificat fierul de calcat. Dar restul semnelor? Nu dispera, caci magazinele de haine obisnuiesc sa iti puna in plasa de cumparaturi si ghidul semnelor pe care le regasesti pe eticheta, asa ca trebuie doar sa-l citesti.- Expertii in curatare spun ca este important sa le separi atat in functie de culori, dar si de tipul tesaturii. Unele au nevoie de o spalare mai delicata, la temperaturi joase, altele pot si spalate si la o temperatura mai mare.Dar ce faci in cazul in care tesaturile delicate prezinta pete? Acum ai un aliat de incredere in. Acesta poate fi utilizat pentru orice tip de tesatura, chiar si la 20 de grade Celsius, astfel ca iti poti ingriji hainele delicate fara sa distrugi tesatura.nu contine clor, deci poate fi folosit si pentru haine colorate, imprimand acestora un parfum delicat, proaspat. mai mult decat atat, Sanytol curata in profunzime, eliminind in proportie de 99.9% bacteriile, ciupercile si virusii.- Cel mai frecvent exemplu este cel al hainelor de sport. Dupa antrenament, acestea sunt umede si capata un miros neplacut din cauza contactului dintre umezeala si bacteriile de la suprafata pielii. Transportat in rucsac si apoi puse umede in cosul cu haine, echipamentul de sport se impregneaza cu acest miros, care devine greu de scos. De aceea, expertii recomanda aerisirea hainelor inainte de a le pune in cosul cu rufe sau spalarea imediata a acestora. In plus, pentru a te asigura ca bacteriile sunt distruse, poti folosi, un produs inovator, eficient si la 20 de grade Celsius. Ca si produsul pudra, Sanytol dezinfectant lichid pentru haine nu contine clor, astfel ca nu trebuie sa-ti faci griji pentru culorile hainelor. Folosind Sanytol la fiecare spalare te asiguri ca hainele tale isi pastreaza calitatea, dar si ca sunt lipsite de microbi, bacterii, ciuperci si virusuri. Pielea ta se va simti rasfatata, asa ca ai toate motivele sa cumperi chiar azi Sanytol.- Chiar daca scoti hainele aproape uscate din masina automata, este recomandat sa le intinzi intr-un loc umbros pentru a se usca in totalitate. Daca le pui direct in bataia soarelui, culorile isi pierd din intensitate, iar hainele par invechite.Urmeaza aceste sfaturi simple si poarta-ti hainele cu incredere in tine!