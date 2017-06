5 haine pe care trebuie sa le porti obligatoriu vara aceasta

Fustele in stilul anilor ´70, de lungime medie spre lung si cu talie inalta, au revenit la moda si vor face furori vara aceasta. Poart-o cu un top-crop, eventual cu o camasa cu colturile innodate sub bust. Avantajul unei astfel de tinute este dat de faptul ca iti alungeste trupul, facandu-te sa pari mai slaba.Stii acele bluze cu un soi de volan mare care porneste din talie? Ei bine, sunt vedete in vara lui 2017. Le vei indragi cu siguranta, mai ales atunci cand toata lumea iti va lauda mijlocelul de viespe. Asta pentru ca unul dintre atuurile bluzei este faptul ca iti subtiaza talia.Din garderoba ta de vara nu trebuie sa lipseasca nici salopeta de jeans. Iti recomandam una alba, care sa fie in ton cu sezonul. Opteaza pentru un model fix pe talie, dar cu pantalonul evazat spre partea de jos. Vei parea mult mai inalta si mai subtire.Poate ca nu sunt tocmai simplu de purtat, dar tinand cont de faptul ca arata spectaculos, merita sa incerci. Alege-ti o bluza cu maneci ultra largi, foarte evazate. Poart-o cu o pereche de jeansi boyfriend si vei arata senzational.Orice ar fi, poarta rosu vara aceasta. Fie ca e vorba despre rochii, fuste sau pantaloni, rosii sa fie. Iar pentru o nota extrem de senzuala, poarta rosu din cap pana-n picioare. Vei intoarce o multime de capete.