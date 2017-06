7 tinute trendy pentru vara aceasta

Vara iti ofera o paleta larga de optiuni. Poti purta tricouri, camasi, fuste scurte, fuste lungi, jeansi, salopete, rochii fluide. Adica orice iti place si te avantajeaza. Cum le combini insa este cheia in fashion.O combinatie cool este catifeaua cu jeansul. Catifeaua se poarta foarte mult in acest an si merita sa o exploatezi din plin. Desi este un material delicat la atingere, iti confera o atitudine de femeie puternica.Jacheta din blugi purtata peste o rochie din panza topita sau din tulle reprezinta o combinatie interesanta pe care o vei intalni des in acest sezon.Fusta scurta, usor evazata si incheiata in nasturi a revenit cu succes. Modelele, dar si materialele precum jeansul si raiatul amintesc de moda anilor ´70.Camasa oversize, purtata peste o pereche de pantaloni scurti si un top care sa dezveleasca putin zona abdomenului sunt o combinatie de succes.Sa nu uiti vara aceasta de salopete. Temperaturile caniculare te vor indemna sa porti salopete scurte si din materiale fluide. Opteaza pentru cele cu imprimeuri vesele, colorate.Albul este in top, asa ca poarta-l cu succes. Rochiile vaporoase, din materiale fluide, transparente vor fi o adevarata binecuvantare.Poarta dantela! Acest material diafan iti va conferi o nota foarte senzuala.