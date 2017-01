Ce fel de haine porti in 2017 ca sa intorci toate privirile

Dungile sunt asemenea pisicilor. Au noua vieti. Le-am vazut in tendinte si acum doi ani si vor continua sa faca o figura frumoasa si in 2017.Printurile picturale sau imprimeurile cu influenta artistica au cucerit podiumurile de moda, anticipand tendinta acestui an.Imbinarea utilului cu placutul sau, mai exact, a stilului elegant cu cel lejer este un alt trend care va face furori in 2017. Camasa cambrata purtata cu pantaloni comozi si pantofi stiletto reprezinta combinatia ideala pentru o zi de munca.Pantofii stil papuc, fara calcai, fie ca sunt cu toc sau cu talpa joasa, au intrat in tendinte anul trecut si se mentin cu succes si in acest sezon. Din satin, din panza, din catifea sau din piele, in culori cat mai diverse, acesti pantofi comozi vor fi o binecuvantare pentru picioare.Una dintre culorile de adoptat in 2017 este khaki-ul. Se adapteaza usor oricarui tip de personalitate si este usor de asortat.Talia subliniata in diferite feluri, fie prin corsete, fie prin bluze cambrate sau prin centuri late este o tendinta care va surprinde placut in acest an.Trenciul ramane in trend, insa isi schimba putin aspectul. Materialul este usor, matasos, reverele sunt largi, buzunarele mari, iar centura, lata si cu catarama supradimensionata.