Cum porti blugii in 2017. 7 idei inedite

Iata, asadar, cateva modalitati fresh de a purta blugii in acest an:Poarta jeansii cu un top roz sau cu un blazer in aceasta nuanta. Opteaza pentru o pereche de blugi care sa iti lase gleznele la vedere.Poarta denim din cap pana-n picioare. Nu exista modalitate mai buna ca sa nu dai gres in aceasta privinta.Jeansii cu textura retro, cu tivul franjurat au revenit in tendinte. Poarta-i cu o bluza chic, care sa contrasteze cu materialul dur al denimului. Una cu maneci clopot e perfecta.Poarta-i cu o pseudo-rochie pe deasupra. Mai exact, cu o bluza oversize dintr-un material diafan, transparent, eventual cu aplicatii statement.Jeansii cu talie inalta poarta-i neaparat cu un tricou cu imprimeu si da-i tunutei o nota chic cu ajutorul unei perechi de incaltaminte inedita.Nu uita nici de forta pe care o are combinatia dintre jeansi, o bluza eleganta si o pereche de balerini cu varf ascutit.Daca vrei sa iesi in evidenta, opteaza pentru o combinatie inedita: camasa din matase, un blazer/palton elegant, stilettos si o pereche de blugi rupti. Foarte rupti.