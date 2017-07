Cum te imbraci cool pe canicula

Iti vom dezvalui in continuare cateva tinute pe care le poti purta cu succes atunci cand afara sunt 40 de grade Celsius:Pantalonii cu cracul larg, eventual a caror lungime sa se opreasca la jumatatea gambei, sunt o solutie ideala pe timp de canicula. Opteaza pentru o pereche dintr-un material usor, vaporos, cum este panza topita sau inul. Ii poti purta inclusiv la serviciu, cu un top si o pereche de sandale cu tocul gros.In cazul in care jobul pe care il ai impune o anumita tinuta, atunci pe timp de vara poti inlocui jachetele sofisticate cu unele din in, deschise la culoare. Sunt o solutie perfecta atunci cand trebuie sa faci fata atat temperaturilor ridicate, cat si dress-code-ului.Albul este ideal in zilele caniculare. Poarta o orchie fara umeri, dar stransa in talie. Lungimea ei sa fie pana la doua palme de glezna.In cazul in care trebuie sa acoperi cat mai mult, opteaza pentru manecile clopot. Fie ca e vorba despre o bluza sau o rochie, acest tip de maneci sunt o optiune comoda.Un top scurt, mulat, te va face sa te simti comod oricat de mult ar creste temperaturile. Poarta-l cu o fusta creion, eventual cu un slit lung. Totusi, ai grija sa ai la indemana o bluza cu maneca lunga, in cazul in care la serviciu ai aer conditionat.In tendintele din acest sezon se inscriu si salopetele, de orice marime. Totul este sa te simti bine in ele. Avantajul lor e ca pot fi purtate cu un top foarte scurt.