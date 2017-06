Dresurile plasa. Cand si cum le porti

Beyonce ori Jennifer Lopez le-au sporit popularitatea in ultimii ani, dupa ce au ales sa ii poarte pe scena datorita aspectului provocator si al imaginii feminine pe care o creeaza.Dress-urile plasa reprezinta un accesoriu ideal pentru a putea iesi in evidenta fara foarte mare effort.Moda strazii i-a primit cu bucurie, iar acum ii poti intalni intr-o multime de combinatii. Poti alege ciorapi cu plasa deasa pentru a-i asorta cu rochii din catifea sau ciorapii cu plasa rara pentru a-i purta pe sub o pereche de jeansi boyfriend.Dresurile plasa se pot purta si cu o pereche de Converse in picioare, dar si cu fuste din tulle.La fel de bine merg cu un trenci stil furou, dar neaparat trebuie purtate cu o pereche de jeansi. Scoate-ti din cap ideea ca ar fi o combinatie vulgara pentru ca nu este asa. In schimb, vei obtine o tinuta cool.Nu uita ca exista si varianta sosetelor plasa. Poarta-le cu pantofi stiletto pentru un aer extrem de sic.Dresurile de plasa vin fie in variante neagra, rosie sau nude, cu ochiuri mari sau mici. Sunt un accesoriu accesibil ca pret, care poate da unei tinute aparent banale un aer grunge sau punk.