Si in 2017 se poarta lumanarile de nunta scurte

Daca in privinta buchetelor de mireasa trendurile din acest an sunt destul de variate si inclina spre modele mai mari, mai impunatoare, pentru lumanarile de nunta se aplica mai degraba principiul. Cu alte cuvinte, in 2017, continua sa se poarte lumanarile scurte, de 30 sau 40 cm, si vom vedea mai rar lumanari foarte lungi. Flordelosandes.ro este una dintre florariile online unde gasiti modele dediverse, iar de la floristii acesteia am aflat mai multe detalii despre ce se poarta anul acesta.Cu totii stim ca lumanarile de cununie reprezinta un element decorativ foarte important, motiv pentru care si modelele trebuie alese cu grija cuvenita. Insa ele nu au doar rol decorativ, ci reprezinta si o traditie veche, astfel ca nu pot lipsi de la asemenea evenimente. Lumanarile de nunta simbolizeaza puritatea sufleteasca a tinerilor care se casatoresc, dar si lumina credintei, care ii va insoti in viata pe care o incep impreuna. In biserica, ele sunt tinute aprinse de catre nasi, deoarece ei reprezinta un model pentru tinerii care se casatoresc si le vor lumina calea. Totul a pornit de aici, iar in timp aranjamentele florale de pe lumanari au devenit tot mai complexe si mai diversificate, in functie de schimbarile aparute la decorurile florale ale nuntilor in ansamblu.Lumanarile de nunta scurte au aparut acum cativa ani, iar la inceput au existat unele retineri in privinta lor, dupa care tot mai multa lume le-a preferat, ne spun cei de la. Alegerea lor este motivata in primul rand de aspectul practic, fiind mult mai usor de manevrat si mult mai simplu de gasit un amplasament pentru ele, pe durata nuntii. Dar exista si o motivatie estetica, deoarece lumanarile de cununie scurte pot fi decorate in stiluri diferite de cele lungi si cu anumite tipuri de flori. Daca intrati pe Flordelosandes.ro, o sa vedeti modele diverse de lumanari de nunta scurte, iar daca niciunul dintre ele nu este exact ce va doriti programati o intalnire cu floristii, cu siguranta, vor gasi solutia ideala pentru nunta voastra.Referitor la florile preferate anul acesta pentru lumanarile de nunta, floristii spun ca oamenii se indreapta foarte mult spre flori de primavara-vara, precum bujori, frezii, hortensii si ranunculus. Dar nu lipsesc nici combinatiile cu trandafiri si minitrandafiri, cu atat mai mult cu cat Flor de los Andes importa, iar calitatea si aspectul lor sunt deosebite. Anul acesta vom vedea frecvent si lumanari de nunta cu orhidee de diverse tipuri, intrucat sunt flori speciale, care mereu vor conferi decorurilor de nunta o nota exotica si o eleganta aparte. In ce priveste culorile care se poarta anul acesta, in top continua sa fie nuantele de roz si mov ”prafuit”, cele de bleu si crem, dar si combinatiile cu nuante tari, indraznete.Indiferent ce preferinte aveti in materie de flori sau ce tematica va avea nunta, ideal este sa va consultati cu un decorator floral, inainte de a lua o decizie. Pentru ca atat pentru buchetul de mireasa, cat si pentru lumanarile de cununie, combinatiile pot fi foarte variate, iar rezultatul trebuie sa aiba acel, deoarece florile vor atrage mereu toate privirile.