5 modalitati inedite de a purta jeansii in 2017. Tu le-ai incerca?

Tuturor ne plac blugii. Sunt usor de asortat, comozi si versatili, ii putem purta cu cele mai inalte tocuri, dar si cu tenisi, exista numeroase modele din care sa alegi, de la skinny jeans la cei evazati, si pot avantaja orice tip de silueta. Probabil i-ai purtat de atatea ori si in atat de multe combinatii incat iti este greu sa crezi ca te-ar mai putea surprinde ceva. Noi am gasit insa aceste idei ingenioase, care te vor face sa scoti blugii din dulap si sa ii pregatesti de primavara:Se poarta foarte mult anul acesta blugii cu o idee mai scurti, care se termina deasupra gleznei, si al caror rol este de a-ti pune mai bine in valoare incaltarile. Alege o pereche de blugi de dama ca acestia, cool si rezistenti, in jurul carora sa iti construiesti tinuta. Modelele Cher sau Scarlett sunt cele mai potrivite pentru un outfit cu o pereche de sandale cool, un maiou simplu, alb, un blazer auriu si o geanta neagra.O pereche de jeansi inchisi la culoare, purtati cu un top in dungi alb-negru, capata un aspect iesit din tipare cu ajutorul unor cizme bej, pana la genunchi, cu toc gros, si cu o geanta intr-o nuanta intensa de albastru. Elementele cromatice se echilibreaza foarte bine in jurul blugilor, iar tinuta ta nu va arata tipator, ci interesant si cool.Tinutele din denim au acel aer fresh si tineresc, perfect pentru primavara. Exista insa trei reguli de care sa tii cont atunci cand optezi pentru o tinuta din denim. In primul rand, nu alege blugii si bluza in aceeasi nuanta, ci opteaza pentru jeansi de un albastru mai inchis si o bluza bleu din denim, astfel incat sa creezi un contrast interesant. Evita sa porti blugi prespalati, ideal este ca acestia sa fie intr-o singura culoare de sus pana jos. De asemenea, te poti juca si cu dimensiunile: alege o pereche de jeansi skinny si o camasa casual din denim. Astfel vei obtine un look relaxat, dar mai ales corect.Ne-am obisnuit atat de mult cu blugii skinny, incat ne este greu sa compunem tinute interesante din cei drepti sau conici. De exemplu, modelele de blugi conici sunt perfecte atat pentru tinutele casual, unde poti compune outfit-uri cu personalitate, dar si la birou, unde se potrivesc perfect cu o camasa din voal, pantofi cu toc si o geanta supradimensionata. Blugii drepti dau o forma frumoasa intregului corp, subliniind silueta, fara sa iti scoata in evidenta micile defecte, ca de exemplu niste gambe mai groase. Acest model poate fi adaptat cu succes unor tinute elegante, iar daca alegi unii inchisi la culoare, efectul va fi unul de subtiere a corpului.Blugii rupti au un aer cool care i-au pastrat in tendinte ani la randul. Ei au devenit foarte populari in anii '80, cand vedetele rock ii purtau adeseori pe scena. Aspectul rebel al blugilor rupti a fost imblanzit de-a lungul anilor, iar acum avantajul lor este ca sunt piesa-vedeta a tinutei tale. Din acest motiv, este indicat sa alegi haine cat mai simple, in culori neutre si cu taieturi clasice, astfel incat blugii tai rupti sa fie cei care acapareaza atentia.Tie cum iti place sa porti blugii? Care dintre aceste idei ti se pare cea mai buna?