15 tinute de Valentine's Day potrivite cu locul in care petreci

O rochita rosie, purtata cu colanti negri si jacheta din piele.O rochita visinie din catifea cu un decolteu sexy.Camasa alba incheiata intr-un nasture, jeansi si jacheta neagra din piele.O rochie mulata, cu umerii dezgoliti, dintr-un material in culoarea pielii.O fusta petrecuta, fixata in talie cu o curea si purtata cu un pulover mulat.Un trenci feminin, roz, si o esarfa supradimensionata.O jacheta din piele cu tinte si cu aplicatii romantice.Jeansi albi si jacheta din denim.Un pulover cu dungi si o pereche de pantaloni din piele.Pardesiu purtat peste un tricou si pantaloni din latex.O camasa din matase usor descheiata astfel incat sa lase la vedere putin din lenjeria intima.Un hanorac simplu si o pereche de jeansi mulati.O rochie din matase tip halat, care sa lase la vedere putin din piele.Un pulover supradimensionat, purtat peste o camasa alba si colanti din piele.Pantaloni tip pijama in carouri, purtati cu un pulover in dungi.