5 tinute care vor face din tine vedeta party-ului de Revelion

O petrecere in club presupune o tinuta mai relaxata. Pentru un look casual, dar care sa se inscrie in tendintele momentului, opteaza pentru un top din paiete aurii, iar in rest mergi pe nuante neutre. O pereche de jeansi sau pantaloni negri cu talie inalta pot fi optiuni excelente.Un party de Revelion nu este nunta, deci trebuie sa te simti cat mai confortabil cu putinta. Tocmai de aceea, e bine sa optezi pentru o tinuta lejera, nerestrictiva, dar care, in acelasi timp, sa te puna in valoare. O rochie din lame argintiu, fluida, este tot ceea ce ai nevoie.In noaptea de Anul Nou se spune ca trebuie sa porti rosu. Ei bine, nimic nu merge mai bine ca un rosu Merlot, intr-o salopeta mulata, cu un decolteu in V si cu umerii goi. Ai toate motivele sa fii diva petrecerii.Esti invitata la un party in care se impune tinuta black-tie? E perfect! O rochie stil printesa, in care sa combini voalul cu catifeaua, materialul in trend anul acesta, iti va conferi un look de printesa moderna gata sa franga inimi.Little Black Dress e sfanta in astfel de situatii. Fiecare femeie are in sifornier o rochita neagra. E suficient sa completezi tinuta cu un blazer cu paiete stralucitoare si deja ai obtinut outfitul cu care vei atrage toate privirile.