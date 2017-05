Ben&Anna, un deodorant natural care lupta cu transpiratia

Transpiratia reprezinta un proces natural al organismului, care ajuta la mentinerea unei temperaturi constante a corpului nostru. Insa tot ea poate fi de vina pentru aparitia mirosului neplacut, dar si pentru alte neplaceri.Transpiratia ne poate crea neplaceri mai ales pe timul verii, cand, din cauza temperaturilor ridicate, devine mai abundenta, fiind favorizata si aparitia mirosului neplacut.Pentru a combate acest fenomen, exista atat antiperspirante, cat si, produse care actioneaza diferit. Daca antiperspirantele actioneaza asupra glandelor sudoripare, reducand din cantitatea de sudoare, deodorantele sunt cele care ajuta la anihilarea mirosului urat, prin faptul ca previn inmultirea bacteriilor de la nivelul pielii. Aceste bacterii sunt cele care, in contact cu sudoarea incep sa se inmulteasca, ducand la aparitia mirosului urat. Dintre cele doua optiuni, este de preferat ca impotriva transpiratiei sa fie utilizate deodorantele, pentru ca sunt o varianta mai sanatoasa. Iar daca sunt facute din ingrediente naturale, este cu atat mai bine.Unul dintre ingredientele controversate care intra in compozitia deodorantelor clasice este aluminiul. Unii oameni de stiinta sunt de parere ca este mai bine ca aluminiul sa fie evitat, pentru ca poate favoriza, in timp, aparitia unor probleme de sanatate, de la tulburari hormonale, pana la alergii.Pentru multe persoane,este la fel de important ca ritualul cafelei de dimineata, insa nu la fel de multi sunt si cei care acorda importanta ingredientelor din care sunt facute aceste produse care ii protejeaza contra sudorii. Este important de stiut ca ingredientele care intra in componenta acestora au o importanta deosebita. Cu cat ingredientele sunt mai naturale, cu atat sanatatea noastra este mai bine protejata. Nu te gandi ca ingredientele naturale nu sunt la fel de efciente precum cele care intra in compozitia deodorantelor clasice.sunt foarte eficiente, iar ingredientele din care sunt facute provin, partial, din agricultura ecologica, ceea ce inseamna ca sunt extrem de sanatoase si nu ne pun in pericol sanatatea. Ben&Anna este una dintre cele mai bune optiuni la care poti apela. Acestea se gasesc in patru variante, fiecare dintre ele lasand pielea moale si catifelata, dupa fiecare aplicare. Si nici urma de miros neplacut sau de urme pe haine, asa cum se intampla in cazul altor deodorante.Deodorantul natural Ben&Anna este prietenos cu pielea, nu contine parabeni, chimicale, parfum sintetic, alcool si nici coloranti sintetici. Astfel, pielea nu este supusa la riscuri de tipul alergiilor ori la aparitia unor simptome precum mancarimile sau roseata.Produsul trebuie aplicat dupa dus, dupa ce te stergi pe piele.Toata gama de deodorante Ben&Anna este disponibila in farmacii!