De ce apare transpiratia in exces si cum o tratezi

Desieste una dintre functiile pe care corpul tau le face pentru a ne ajuta, cele mai multe dintre noi se simt inconfortabil in momentul in care transpira si ar vrea sa scape cu totul de aceasta neplacere.Transpiratia tolerabila in doze mici, insa greu de suportat atunci cand corpul este expus laAtunci cand corpul tau se incalzeste - de la vreme, stres, emotii puternice- creierul tau trimite un mesaj organismului, ca acesta sa stie ca se supraincalzeste. Mesajul calatoreste, prin intermediul neurotransmitatorilor, astfel incat ajunge la glandele sudoripare ecrine, care sunt situate sub piele, numarul lor fiind undeva intre 2 si 5 milioane. Aceste glande se gasesc in numar mai mare pe palme, talpi si axile, de aceea se explica si transpiratia in exces care apare la nivelul acestor zone.Astfel apare umezeala de la suprafata pielii, iar evaporarea este cea care raceste corpul. Constand in cea mai mare parte din apa, dar si din sare si electroliti, transpiratia este inodora, incolora si nu trebuie sa miroasa. Ceea ce face ca sudoarea sa capete un miros neplacut este contactul cu bacteriile care se gasesc la suprafata pielii.In afara de functia de racire a temperaturii corpului, sudoarea serveste, de asemenea, unui scop important, caci indica buna functionare a corpului. Cand corpul are o suferinta, acest lucru poate fi transmis si de transpiratie, care este in exces sau, din contra, daca se opreste, cum se intampla in caz de deshidratare.Transpiratiile in exces pot avea mai multe cauze, de la boli ale glandei tiroide, precum hipertiroidismul, pana la afectiuni cardiace. Si persoanele obeze sunt mai predispuse la aceasta conditie.Este normal sa transpiri cand depui efort, ceea ce poate insemna sesiunea ta zilnica de exercitii de intretinere corporala, yoga, dar si o repriza de alergat. In aceste conditii, este foarte utila folosirea unui antiperspirant, care regleaza secretia de sudoare, spre deosebire de deodorante, care nu trateaza in niciun fel cauza, ci doar acopera mirosul neplacut de transpiratie., astfel incat sa poti purta fara probleme costumul inchis la culoare in care faci sport ori un tricou alb,iti ofera unele dintre cele mai bune rezultate, ce apar inca de la primele utilizari.Despre Odaban este important sa stii ca are o istorie de peste 40 de ani, produsele companiei fiind unele dintre cele mai eficiente. Acestea au fost supuse unor teste dermatologice la unele dintre cele mai importante institute din Germania, dar si din Marea Britanie.iti ofera protectie pana la sapte zile, iar asta numai in urma unei singure aplicari. Potrivit producatorului, reduce cu pana la 90% transpiratia excesiva dupa numai 3 aplicari, fiind prima recomandare a medicilor specialisti atunci cand vine vorba de tratamentul pentru transpiratia excesiva folosind un antiperspirant.