Deodorantele naturale, solutia ideala impotriva transpiratiei

Din cauza continutului de aluminiu, parabeni, dar si alte substante care ar putea dauna sanatatii, multe femei si-ar dori sa foloseasca un, care sa le protejeze de mirosul neplacut al transpiratiei.sunt obtinute din ingrediente naturale, care nu numai ca nu au reactii adverse pe trmen lung, ci sunt si foarte eficiente. Elimina mirosul neplacut care apare in momentul in care, din cauza mediului umed, bacteriile se inmultesc.Pentru ca mirosul urat al sudorii apare in momentul in care bacteriile care traiesc in mod normal pe piele incep sa se inmulteasca necontrolat. Zonele in care atat femeile, cat si barbatii transpira cel mai mult sunt axilele, spatele, talpile, dar si palmele. Transpiratia neplacuta poate sa apara in orice moment al zilei, fie din cauze psihologice ( un moment de emotie puternica, anxietate, stres), fi din cauza temperaturilor crescute. Si daca porti haine nepotrivie, prea stramte pe trup, confectionate din materiale sintetice, poti favoriza aparitia sudorii insotite de mirosul urat.Nu numai mirosul ne face sa ne simtim inconfortabil atunci cand transpiram, ci si senzatia de piele umeda, lipicioasa, cat si faptul ca hainele se pateaza.Daca te confrunti des cu episoade neplacute de transpiratie, este indicat sa mergi si la un consult medical, pentru ca poate fi vorba despre o afectiune pe care o ai si se manifesta si prin excesul de transpiratie. Poate sa fie vorba despre tulburari hormonale, afectiuni endocrine, boli de inima, diabet, cat si despre afectiuni ale sangelui. Numai in urma unui examen medical amanuntit vor putea fi depistate cu exactitate cauzele.Pentru a tine in frau mirosul neplacut,reprezinta o solutie numai buna de pus in practica.Daca iti plac deodorantele in format clasic sau daca vrei sa incerci ceva nou poti folosi Ben & Anna, un deodorant facut numai din ingredinte naturale, partial provenite din agricultura ecologica.Nu lasa pielea umeda, aceasta va avea o textura fina si placuta la atingere., care sunt disponibile in patru variante, sunt ideale si pentru ca nu pateaza hainele, asa cum se poate intampla in cazul altor deodorante clasice.Nu contin parabeni, aluminiu, parfum sintetic si nici alcool, ceea ce inseamna ca nu exista riscul aparitiei unor iritatii si mancarimi ale pielii. Se gasesc sub forma unui stick clasic. Printre ingredientele acestor deodorante se numara bicarbonatul de sodiu, despre care se stie ca este foarte eficient in indepartarea mirosului neplacut, pentru ca il absoarbe, uleiuri esentiale din diferite plante, care au puternice proprietati antibacteriene, Pudra de Arorut, Ulei virgin de nuca de cocos 100% organic, preset la rece. Aromele deodorantului difera in functie de varianta aleasa din cele patru disponibile.Aceste deodorante 100% naturale nu sunt testate pe animale.