Deodorante 100% naturale si 100% eficiente

Deodorantele naturale Salt of the Earth reprezintă cea mai bună alternativă pentru antiperspirantele convenționale. Multipremiate și având formule unice și eficiente, deodorantele oferă protecție de durată împotriva mirosului neplăcut de transpirație.Create din ingrediente 100% naturale, fără miros sau înmiresmate, după preferințele fiecăruia dintre consumatori, deodorantele se aplică pe pielea curată. Acestea inhibă dezvoltarea bacteriei care provoacă mirosul neplăcut, neblocând porii.Sarea minerală folosită ca ingredient activ este numită alăun de potasiu. Alăunul de potasiu este folosit de sute de ani ca deodorant natural.Nu lasă urme albe și nu interferează cu medicina homeopată.VOGUE, THE TELEGRAPH, GRAZIA, THE GROCER Deodorantul spray Pure Aura cu lavandă & vanilie pentru femei este primul deodorant Salt of the Earth cu mireasmă. Deodorantul natural clasic a fost îmbogățit cu cel mai delicat miros natural. Ca toate celelalte deodorante Salt of the Eart, și acesta este creat din ingrediente 100% naturele, incluzând aloe vera, caprifoi, vanilie și lavandă. Este din 2014 încoace premiat internațional în fiecare an pentru eficacitate și miros. Deodorantul spray Pure Aura cu pepene galben & castravete pentru femei este la fel de eficient ca varianta cu lavandă & vanilie, dar are o mireasmă proaspătă și răcoritoare. Este alegerea ideală pentru uzul zilnic. Deodorantul spray Rock Chick cu căpșune dulci pentru fete este delicat cu pielea fină și gentilă a adolescentelor și fetelor tinere, fiind totuși foarte eficace, protejând împotriva mirosului neplăcut de transpirație timp îndelungat.Toate deodorantele pot fi folosite începând cu vârsta de 6+ ani.Oferă protecție de durată, nu lasă urme albe, conțin ingrediente 100% naturale, sunt ideale pentru vegetarieni sau vegani, nu sunt testate pe animale, nu conțin: clorură de aluminiu, alcool, CFC, propileni, parabeni, parfumuri, triclosan, uleiuri minerale.